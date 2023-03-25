Укрэнерго оценил ситуацию в энергосистеме страны — какие угрозы

Энергобаланс остается еще шатким

В НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.

Об этом рассказал руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время телемарафона "Единые новости".

Ситуация в энергосистеме страны

Как отметил Кудрицкий, в Украине снижается энергопотребление по сравнению с зимними месяцами, в ближайшие недели потребление электроэнергии и дальше будет снижаться.

"Окончание осенне-зимнего сезона и отопительного периода приведет к дальнейшему снижению энергопотребления, и энергосистеме будет легче его покрыть теми ресурсами электростанций, которые сейчас у нас есть", — сообщил он.

По его словам, сокращению потребления электроэнергии будет способствовать, прежде всего, сезонный фактор.

"Системы отопления работают, как правило, на природном газе, однако соответствующие насосы и другое оборудование, установленное на теплоэлектроцентралях и котельных, также потребляет электроэнергию. Поэтому снижение объемов производства тепла автоматически приведет к снижению объемов производства электроэнергии. Поэтому будет еще легче энергосистеме", — заметил Кудрицкий.

Также одобрительно оценил программы по энергосбережению, в частности, замену населением ламп накаливания на LED-лампы.

"Такие меры энергосбережения также дают и будут давать свой эффект. Поэтому мы все стали немного энергоэффективнее этой зимой и научились экономить", — констатировал глава Укрэнерго.

Какие остаются угрозы

Он добавил, что из-за российских масштабных ракетных атак по украинской энергосистеме ситуация с энергобалансом, который страна удерживает уже несколько недель, остается еще шаткой.

"Поэтому мы будем работать над восстановлением генерирующих мощностей. Летом будут планировать работу так, чтобы энергоблоки, которые пойдут в ремонт, были замещены вышедшими из восстановления. Или дополнительно будем применять включение энергоблоков других электростанций", — подчеркнул Кудрицкий.

Что еще стоит знать

Напомним, в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.