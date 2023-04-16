Восстановление экспорта электроэнергии: эксперт указал на роль "зеленой" генерации

Генерация солнечной энергии Фото: pixabay.com

Возобновление экспорта украинской электроэнергии стало возможным, в том числе и благодаря генерации из возобновляемых источников энергии, так называемой "зеленой" генерации. Солнечная генерация также сыграла немаловажную роль при отключениях света вследствие российских атак зимой.

Об этом высказался эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп.

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"В известной степени, открытие экспорта стало возможным благодаря генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые с февраля начали наращивать генерацию в результате солнечной погоды", — отметил эксперт.

С одной стороны, по словам Прокипа, это позволило сократить графики отключений, с другой — в дневные часы для балансировки энергосистемы приходилось ограничивать производство по ВИЭ. Впрочем, как отметил аналитик, государство все равно обязано оплачивать даже невыработанную и неотпущенную электроэнергию. Он подчеркнул, что в этих условиях разрешение экспорта электроэнергии является правильным решением.

"Солнечные электростанции именно летом генерируют наибольшие объемы электроэнергии, поэтому это дает определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта следующие месяцы. Кроме того, для них экспорт — это еще и возможность улучшить финансовое состояние (проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется еще с 2020 года, а с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только ухудшилась)", — заметил Прокоп.

Какие могут возникнуть проблемы после возобновления экспорта

Эксперт также напомнил, что в прошлом году парламент принял законодательные изменения, которые предусматривали направление 45% дохода от продажи доступа к межгосударственным сетям на аукционах на покрытие долгов перед производителями с ВИЭ и Энергоатомом, еще 45% — на покрытие долгов Укрэнерго на балансирующем рынке, а остальное направить в развитие межгосударственных сетей (к этой правке все средства Укрэнерго должно было направлять в развитие межгосударственных сетей).

"Эта норма действовала до апреля 2023 года. То есть, начиная экспорт, энергетические компании могут столкнуться с проблемами возврата своих же средств", — отметил он.

Прокоп также подчеркнул, что по действующему положению, 80% доходов экспортеры электроэнергии направляют для дотирования цены на электроэнергию, уплачиваемой населением. А Энергоатом — важный донор для этого субсидирования — за прошлый год получил более 3,3 млрд. убытков.

Оправдались ли ожидания от возобновления экспорта

Аналитик отметил, что первые дни экспорта не продемонстрировали желаемые рекорды.

"По факту, оказалось, что экспорт первого дня в Молдову оказался существенно ниже, чем мог бы. Полноценный экспорт в Польшу задерживается из-за многодневного ремонта сетей в стране, о чем польский системный оператор сообщал раньше времени. Системный оператор Словакии банально не успел провести аукцион на доступ к сети, поскольку не знал о намерениях Минэнерго Украины возобновить экспорт, а впоследствии тоже планирует несколькодневный ремонт. Кроме этого, страны ЕС требуют проведения совместных аукционов. Регулятор лишь недавно принял соответствующую нормативную базу, но пока неясно, когда совместные аукционы заработают", — говорится в публикации.

Впрочем, Прокоп отмечает, что возобновление экспорта электроэнергии имеет важное значение для экономики. А учитывая тот фактор, что пока неизвестно, какова будет продолжительность экспорта, эксперт отмечает, что государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и нахождения средств от него.

Напомним, 7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии. Сейчас у Украины есть профицит генерирующей мощности.

10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей по четырем участникам.

Также сообщалось, что Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу.