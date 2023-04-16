Відновлення експорту електроенергії: експерт вказав на роль "зеленої" генерації

Генерація сонячної енергії. Фото: pixabay.com

Відновлення експорту української електроенергії стало можливим, в тому числі і завдяки генерації з відновлюваних джерел енергії, так званій "зеленій" генерації. Сонячна генерація також зіграла важливу роль під час відключень світла внаслідок російських атак взимку.

Про це висловився експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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"Певною мірою, відкриття експорту стало можливим завдяки генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які з лютого почали нарощувати генерацію внаслідок сонячної погоди", — зазначив експерт.

З одного боку, за словами Прокіпа, це дозволило скоротити графіки відключень, з іншого – в денні години для балансування енергосистеми доводилось обмежувати виробництво з ВДЕ. Втім, як наголосив аналітик, держава все одно має зобов’язання оплачувати навіть невироблену та невідпущену електроенергію. Він наголосив, що у цих умовах дозвіл експорту електроенергії є правильним рішенням.

"Сонячні електростанції саме влітку генерують найбільші обсяги електроенергії, тож це дає певну надію в покритті попиту та забезпеченню експорту наступні місяці. Крім того, для них експорт - це ще й можливість покращити фінансовий стан (проблема боргів за відновлювану електроенергію тягнеться ще з 2020 року, а з початком повномасштабної війни ситуація, природно, лише погіршилась)", — зауважив Прокіп.

Які можуть виникнути проблеми після відновлення експорту

Експерт також нагадав, що торік парламент ухвалив законодавчі зміни, які передбачали спрямування 45% доходу від продажу доступу до міждержавних мереж на аукціонах на покриття боргів перед виробниками з ВДЕ та Енергоатомом, ще 45% — на покриття боргів Укренерго на балансуючому ринку, а решту спрямовувати в розвиток міждержавного перетину (до цієї правки, усі кошти Укренерго мало спрямовувати в розвиток міждержавних мереж).

"Ця норма діяла до квітня 2023 року. Тобто, розпочинаючи експорт, енергетичні компанії можуть зіткнутись із проблемами повернення своїх же коштів", — зазначив він.

Прокіп також наголосив, що за чинним положенням, 80% прибутків експортери електроенергії спрямовують для дотування ціни на електроенергію, які сплачує населення. А Енергоатом — важливий донор для цього субсидування — за минулий рік отримав понад 3,3 млрд збитків.

Чи виправдалися очікування від відновлення експорту

Аналітик зазначив, що перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів.

"По факту, виявилось що експорт першого дня у Молдову виявився суттєво нижчим, ніж міг би. Повноцінний експорт до Польщі затримується через кількаденний ремонт мереж в країні, про що польський системний оператор повідомляв завчасно. Системний оператор Словаччини банально не встиг провести аукціон на доступ перетину, оскільки не знав про наміри Міненерго України відновити експорт, а згодом теж планує кількаденний ремонт. Крім цього, країни ЄС вимагають проведення спільних аукціонів. Регулятор лише нещодавно прийняв відповідну нормативну базу, але наразі незрозуміло, коли спільні аукціони запрацюють", — йдеться у публікації.

Втім, Прокіп наголошує, що відновлення експорту електроенергії має важливе значення для економіки. А зважаючи на той фактор, що наразі невідомо, якою буде тривалість експорту, експерт наголошує, що держава повинна прийняти якнайшвидше рішення для нарощення обсягів експорту та находження коштів від нього.

Нагадаємо, 7 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії. Наразі Україна має профіцит генеруючої потужності.

10 квітня Укренерго провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня. На аукціоні було розподілено 51% усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Також повідомлялося, що Україна почала експортувати електроенергію в Польщу.