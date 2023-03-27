Военным будут предоставлять выплаты на покупку жилья по-новому

Правительство внесло соответствующие изменения в постановления

В Украине усовершенствовали порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.

Об этом информирует пресс-центр Министерства по делам ветеранов.

Что должно измениться

Так, Кабинет министров рассмотрел инициативу Минветеранов и предоставил право на денежную компенсацию на приобретение жилья ветеранами войны с инвалидностью I-II группы, наступившей из-за военной агрессии россии против Украины, и семьями погибших (умерших) защитников.

Нововведения также предполагают создание механизма реализации права на получение компенсации гражданами, которым подобные выплаты назначили в 2018-2022 годах, однако до сих пор не выплатили, и которые после начала войны вынужденно переместились с территории, где ведутся боевые действия или временно оккупирована.

Сколько средств направят на компенсации

В этом году Министерство ветеранов намерено распределить субвенции из государственного бюджета на выплату компенсации по трем бюджетным программам в 5,5 млрд гривен дважды — в апреле и июне.

В ведомстве рассчитывают, что нововведения будут иметь положительный результат для ветеранов и их семей, а также для государства, заинтересованного в адаптации и обеспечении жильем военных.

Ожидается, что в 2023 году жильем за счет государственных средств обеспечат более 2 тыс. ветеранов и семей павших защитников.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.

С 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на полтриллиона гривен, принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.