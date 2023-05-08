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Заработала новая международная помощь для украинцев

8 мая 2023 10:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — что известно о Find Refuge
Украинские вынужденные переселенцы. Фото: minre.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Для украинских переселенцев начала работать международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Что известно о Find Refuge

Как отмечается, запустили международную платформу для поддержки украинцев, которые пострадали от войны.

На портале можно предоставить и получить консультации по правовым вопросам. Также можно получить помощь при поиске жилья, найти советы по трудоустройству, сфере медицины и образования.

Для того, чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму. Далее информационный запрос должен попасть волонтеру, который будет заниматься им.

Примечательно, что если у человека есть знания и опыт в определенной сфере, то он может стать волонтером, тоже зарегистрировавшись.

Проект сфокусирован именно на внутренне перемещенных лицах и тех, кто ищет убежища. Организаторы обещают, что со временем планируют расширить деятельность, чтобы помощь могли получить все, кто в ней нуждается.

Больше о помощи ВПО

Напомним, украинцы с 1 мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Речь идет о законе №2980-IX, предусматривающем компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

Некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

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