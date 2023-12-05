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Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя у листопаді

5 грудня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 5 грудня 2023
Збирання сої. Фото: nbcnews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну багато українських портів були змушені припинити свою діяльність, що суттєво ускладнило експорт зернових продуктів. Крім того, сталася руйнація значної частини інфраструктури, що спричинило додаткові труднощі для виробництва та експорту українського зерна. Черги із вантажних автомобілів, спричинені страйками польських перевізників на українсько-польському кордоні з початку листопада, призвели до утворення багатокілометрових пробок та серйозно ускладнили становище українських сільськогосподарських підприємців. Скорочення вантажоперевезень через польсько-український кордон внаслідок страйку призвело до значного зменшення обсягів. За даними Держмитслужби України, обсяг експорту вантажів із України через Польщу у листопаді зменшився на 39,3%, до 282 тис. тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 5 грудня.

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Станом на 5 грудня середня ціна на сою в Україні становить 16 286 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 грудня 2023
Середня ціна на сою в Україні станом на 5 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів істотно зросла. Так, у понеділок, 27 листопада, середня вартість тонни сої становила 15 867 грн і згодом як зростала, так і падала. У вівторок, 28 листопада, ціна на сою в Україні впала до 15 858 грн, але у наступні два дні становила вже 16 258 грн за тонну. В п'ятницю, 1 грудня, середня вартість тонни сої в Україні піднялась до 16 277 грн, а в субботу, 2 грудня, — до 16 286 грн — свого максимального значення за тиждень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 грудня 2023
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

На сьогоднішній день ціна на сою в Україні формується під впливом різних факторів, включаючи глобальні тенденції та політичну обстановку. Вона також залежить від обсягів експорту, місцевих закупівельних цін, витрат на транспортування та стану світового ринку. Крім того, значний вплив на ціноутворення мають витрати на сільськогосподарську техніку, паливо, амортизацію, насіння та валютні коливання.

Важливо відзначити, що воєнні дії з Росією негативно позначилися на цінах на сою в Україні. Окупація російськими військами українських земель призвела до руйнування сільськогосподарських угідь та проблем у логістиці, що знизило пропозицію сої на ринку. Незважаючи на повномасштабну війну, що триває вже другий рік, Україна зберігає свій статус одного із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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