Брухт кольорових металів. Скільки коштує 1 кг міді по регіонах України у грудні

Лиття металів. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це один із найдавніших металів. Він став невід'ємною частиною повсякденного життя людини завдяки своїм унікальним властивостям. Відмінна електропровідність робить її важливим компонентом електротехніки. Хороша теплопровідність міді знадобилася у виробництві посуду та опалювальних пристроїв. Мідь довговічний та надійний метал, який має привабливий зовнішній вигляд, тому її використовують у виробництві декоративних виробів. Зі зростанням попиту та економічної цінності міді переробка цього металу стає все більш прибутковою.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у грудні.

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Цікаві факти про мідь

Людство не тільки застосовує саму мідь, але також використовує сплави, що містять цей метал: латунь (що містить цинк), бронзу (що містить олово), мельхіор (що містить нікель) та інші. Всі ці метали, подібно до міді, мають стійкість до корозії і здатні витримувати хімічну дію. Застосування міді широко поширене у світі з давніх часів. Вона є одним з перших металів, відкритих людиною. Крім того, цей метал має природні антибактеріальні властивості, що відкриває можливості його використання в біомедицині.

Люди робилять інструменти з міді вже щонайменше 8000 років і навчилися плавити метал приблизно 4500 років до нашої ери. Наступним технологічним стрибком стало створення мідних сплавів шляхом додавання олова до міді, у результаті було отримано більш твердий метал — бронза.

Мідь займає третє місце по споживанню промислового металу у світі після заліза та алюмінію. Близько трьох чвертей цієї міді йде виробництво електричних проводів, телекомунікаційних кабелів і електроніки.

Крім золота, мідь — єдиний метал у таблиці Менделєєва, колір якого відрізняється від сріблястого або сірого. Колір металів визначається кількістю вільних електронів зовнішньої оболонці атома. У міді та золота на зовнішній оболонці атома знаходиться один вільний електрон, який може поглинати та випромінювати світло.

В експерименті 2014 року куб міді став найхолоднішим предметом на Землі, коли дослідники охолодили його до 6 мілікельвінів, або 0,006 градусів вище за абсолютного нуля (0 кельвінів). Це найближча речовина такої маси та обсягу, яка коли-небудь наближалася до абсолютного нуля.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Мідь — це матеріал з високою вартістю, але її ціна може змінюватись в залежності від вмісту різних речовин, домішок і форми виробу. Наприклад видалення ізоляції з проводів, дозволить отримати чисту мідь без домішок. Але слід зазначити, що ідея спалювати ізоляцію у вогні не є найкращою. Вогонь окислить дроти і погіршить стан міді, тож кращим варіантом буде видалити ізоляцію механічним способом.

Також бажанно зважити ваш брухт заздалегідь і дізнатися про вартість міді у наших матеріалах, чи на сайті пунктів прийому. Це дозволить приблизно визначити суму, яку можна отримати. Однак, якщо брухт містить не тільки мідь, або мідь з домішками інших металів, то вартість буде нижчою.

Експерти стверджують, що найбільш вигідно здавати великі обсяги міді за один раз. Багато пунктів прийому вторсировини пропонують системи лояльності, які зазвичай працюють лише від великих обсягів.

Мідь зустрічається у різних предметах, таких як побутові електроприлади (особливо старі), котушки та проводи, а також у пральних машинах, фенах та мікрохвильових печах. При розбиранні старих лампових телевізорів можна знайти до 1,5 кілограма міді. Старі холодильники містять приблизно 3 кілограми цінної міді у компресорах. Кондиціонери і бойлери, що вийшли з ладу, також містять цінні мідні трубки.

Крім того, мідь є в електрообладнанні, такому як непрацюючі люмінесцентні лампи, старі електродвигуни, генератори, трансформатори, а також в електропроводці, мережевих комунікаціях і радіодеталях. Також, мідь мона знайти в деталях каналізації, зливних системах, дверних ручках, кріпленнях, гачках, петлях, навісах та фурнітурі для дверей. Вона зустрічається в деяких вузлах і деталях автомобілів та інших транспортних засобів, а також у монетах, кухонному приладді, статуетках, бюстах, прикрасах, духових музичних інструментах, пам'ятниках, зброї і навіть у меблях.

Ціни на брухт міді в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 210 до 240 грн;

Вінницька область — від 170 до 195 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 230 грн;

Житомирська область — від 140 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 170 грн;

Запорізька область — від 200 до 220 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 210 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 200 грн;

Львівська область — від 180 до 210 грн;

Миколаївська область — від 210 до 240 грн;

Одеська область — від 230 до 250 грн;

Полтавська область — від 210 до 240 грн;

Сумська область — від 175 до 195 грн;

Тернопільська область — від 140 до 170 грн;

Харківська область — від 220 до 240 грн;

Хмельницька область — від 200 до 220 грн;

Черкаська область — від 140 до 160 грн;

Чернівецька область — від 160 до 180 грн;

Чернігівська область — від 210 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та латуні в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здача металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.