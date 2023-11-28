Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 28 листопада 2023

Відливанння металу. Фото: europa.eu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь є міцним сплавом міді і цинку з відмінною електро- і теплопровідністю. Її характерний золотистий відтінок надає матеріалу популярності у виробництві декоративних виробів. Крім того, цей сплав знаходить застосування у виробництві електротехнічних пристроїв, шестерень, підшипників та ювелірних прикрас. Переробка латуні дозволяє в економити природні ресурси, тому що для створення нових виробів із цього сплаву потрібно менше енергії та матеріалів. Крім того, здавання латуні до пунктів прийому металобрухту може принести непоганий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про латунь

Хоча більшість людей знають, що латунь — це сплав, вони не здогадуються, які саме метали використовуються в процесі його створення. Крім міді та цинку, в латуні можуть бути марганець, алюміній, свинець, фосфор і навіть кремній, хоч і в невеликих кількостях.

Гільзи для боєприпасів виготовлені з латуні. Зовнішня оболонка кулі виготовлена із латуні, яка заповнюється порохом, потім снаряд вставляється в латунну оболонку. На стрільбищі переробляють усі порожні гільзи, які перед цим очищають від залишків пороху.

Однією із чудових якостей латуні є високий рівень провідності, завдяки якій вона використовується в електроніці. Латунну проводку можна легко зняти зі старих пристроїв, і продати латунь на пунктах прийому металобрухту, які заплатять вам поточну ціну за вагу вашого металу.

Змінюючи співвідношення міді та цинку, ви можете зробити латунь більш твердою або м'якою. Тверда латунь використовується у зубчастих передачах, а м'яка латунь підходить для декоративних робіт. Одне з найпоширеніших співвідношень — 67% міді та 33% цинку, хоча можуть бути великі варіації.

Сьогодні на ринку є понад 60 видів латуні. Залежно від складу та співвідношення компонентів латунь може мати різну твердість, міцність, пластичність, корозійну стійкість та інші властивості.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Мідь і латунь мають схожі характеристики, однак ключова відмінність між цими матеріалами полягає в тому, що мідь є чистим металом, в той час як латунь є сплавом міді з іншими металами. Ця різниця відбивається на вартості латуні — мідь оцінюється вище. Втім, слід зазначити, що латунні вироби охоче приймають на пунктах прийому.

Існує кілька методів розрізнення міді та латуні

По-перше, мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, у той час як латунь має жовтуватий колір, що трохи схожий на золото.

Також буде ефективний аудіовізуальний тест: удар по міді створює глухий, низький звук, тоді як удар по латуні призводить до більш дзвінкого звуку.

Крім того, соляний розчин може бути використаний для розрізнення цих двох металів. Мідь більш схильна до окислення в соляному розчині. Продуктами окиснення міді можуть бути зелений або синій наліт на поверхні виробу. У разі латуні нальоту не утворюється, оскільки цинк, що входить до складу латуні, запобігає окисленню міді. На поверхні латунного виробу утворюється захисна плівка з оксиду цинку. Ця плівка перешкоджає подальшому окисленню латуні. Крім того, латунь має високу твердість і міцність. Це означає, що вона не схильна до розтріскування або руйнування при впливі кислот і лугів.

Для максимізації вартості при здачі латуні в пункти прийому вторинної сировини рекомендується очищати вироби від неметалевих компонентів, включень та забруднень. Також доцільно класифікувати латунь відповідно до вимог переробки та, по можливості, розділити великі деталі на дрібніші для полегшення переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 180 грн;

Вінницька область — від 125 до 140 грн;

Волинська область — від 95 до 110 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 160 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 90 до 100 грн;

Запорізька область — від 110 до 150 грн;

Івано-Франківська область — від 90 до 120 грн;

Кіровоградська область — від 85 до 105 грн;

Львівська область — від 100 до 145 грн;

Миколаївська область — від 110 до 150 грн;

Одеська область — від 150 до 180 грн;

Полтавська область — від 120 до 155 грн;

Рівненська область — від 80 до 95 грн;

Сумська область — від 95 до 115 грн;

Тернопільська область — від 80 до 95 грн;

Харківська область — від 145 до 175 грн;

Хмельницька область — від 120 до 140 грн;

Черкаська область — від 80 до 110 грн;

Чернівецька область — від 80 до 95 грн;

Чернігівська область — від 120 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здача металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет і нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.