Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 1 грудня 2023

Литье металлов. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это один из самых древних металлов. Он стал неотъемлемой частью повседневной жизни человека благодаря своим уникальным свойствам. Отличная электропроводность делает ее важным компонентом в электротехнике. Хорошая теплопроводность меди пригодилась в производстве посуды и отопительных устройств. Медь долговечный и надежный металл, который имеет привлекательный внешний вид, поэтому ее используют в производстве декоративных изделий. С ростом спроса и экономической ценности меди переработка этого металла становится все более прибыльной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в декабре.

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Интересные факты о меди

Человечество не только применяет саму медь, но также использует сплавы, содержащие этот металл: латунь (содержащий цинк), бронзу (содержащую олово), мельхиор (содержащую никель) и другие. Все эти металлы, подобно меди, обладают стойкостью к коррозии и способны выдерживать химическое воздействие. Применение меди широко распространено в мире с давних времен. Она является одним из первых металлов, открытых человеком. Кроме того, этот металл обладает природными антибактериальными свойствами, что открывает возможности его использования в биомедицине.

Люди делают инструменты из меди уже не менее 8000 лет и научились плавить металл примерно 4500 лет до нашей эры. Следующим технологическим скачком явилось создание медных сплавов путем добавления олова к меди, в результате чего был получен более твердый металл — бронза.

Медь занимает третье место по потреблению промышленного металла в мире после железа и алюминия. Около трех четвертей меди идет производство электрических проводов, телекоммуникационных кабелей и электроники.

Кроме золота, медь — единственный металл в таблице Менделеева, цвет которого отличается от серебристого или серого. Цвет металлов определяется количеством свободных электронов внешней оболочки атома. В меди и золоте на внешней оболочке атома находится один свободный электрон, который может поглощать и излучать свет.

В эксперименте 2014 года куб меди стал самым холодным предметом на Земле, когда исследователи охладили его до 6 милликельвинов, или 0,006 градусов выше абсолютного нуля (0 кельвинов). Это ближайшее вещество такой массы и объема, когда-либо приближавшееся к абсолютному нулю.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Медь — это материал с высокой стоимостью, но цена на него может изменяться в зависимости от содержания различных веществ, примесей и формы изделия. Например, удаление изоляции с проводов позволит получить чистую медь без примесей. Но следует отметить, что идея сжигать изоляцию в огне не лучшая. Огонь окислит провода и ухудшит состояние меди, потому лучшим вариантом будет удалить изоляцию механическим способом.

Также желательно взвесить ваш лом заранее и узнать стоимость меди в наших материалах или на сайте пунктов приема. Это позволит примерно определить сумму, которую можно получить. Однако, если лом содержит не только медь, или медь с примесями других металлов, то стоимость будет ниже.

Эксперты утверждают, что наиболее выгодно сдавать большие объемы меди за один раз. Многие пункты приема вторсырья предлагают системы лояльности, которые обычно работают только от больших объемов.

Медь встречается в различных предметах, таких как бытовые электроприборы (особенно старые), катушки и провода, а также в стиральных машинах, фенах и микроволновках. При разборке старых ламповых телевизоров можно обнаружить до 1,5 килограмма меди. Старые холодильники содержат примерно 3 килограмма ценной меди в компрессорах. Вышедшие из строя кондиционеры и бойлеры также содержат ценные медные трубки.

Кроме того, медь имеется в электрооборудовании, таком как неработающие люминесцентные лампы, старые электродвигатели, генераторы, трансформаторы, а также в электропроводке, сетевых коммуникациях и радиодеталях. Также медь мона найти в деталях канализации, сливных системах, дверных ручках, креплениях, крючках, петлях, навесах и фурнитуре для дверей. Она встречается в некоторых узлах и деталях автомобилей и других транспортных средств, а также в монетах, кухонных принадлежностях, статуэтках, бюстах, украшениях, духовых музыкальных инструментах, памятниках, оружии и даже в мебели.

Цены на металлолом в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 210 до 240 грн;

Винницкая область — от 170 до 195 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 230 грн;

Житомирская область — от 140 до 170 грн;

Закарпатская область — от 150 до 170 грн;

Запорожская область — от 200 до 220 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 210 грн;

Кировоградская область — от 190 до 200 грн;

Львовская область — от 180 до 210 грн;

Николаевская область — от 210 до 240 грн;

Одесская область — от 230 до 250 грн;

Полтавская область — от 210 до 240 грн;

Сумская область — от 175 до 195 грн;

Тернопольская область — от 140 до 170 грн;

Харьковская область — от 220 до 240 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 220 грн;

Черкасская область — от 140 до 160 грн;

Черновицкая область — от 160 до 180 грн;

Черниговская область — от 210 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и латуни в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.