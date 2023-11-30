Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 30 листопада 2023

Виливка сталі. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали, такі як сталь, чавун та феросплави, є сполуками заліза з вуглецем та іншими хімічними елементами. Їх широко використовують у промисловості та будівництві завдяки унікальним властивостям, включаючи міцність, пластичність, ковкість, зварюваність і стійкість до зносу. Ці матеріали знаходять застосування при створенні різноманітних продуктів, включаючи металеві конструкції, деталі машин, обладнання, трансформатори та багато іншого. Переробка чорних металів сприяє економії природних ресурсів, зменшує вплив на довкілля та надає можливість заробити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про залізо

Залізо становить близько 80% внутрішнього та зовнішнього ядра Землі. Внутрішнє ядро Землі складається із чистого заліза, а зовнішнє ядро складається із заліза та нікелю. Залізо є найпоширенішим елементом у Сонячній системі, і є основним компонентом більшості планет, включаючи Землю. У ядрі Землі воно є джерелом магнітного поля, що захищає планету від сонячного вітру та космічного випромінювання.

Залізо є основним компонентом метеоритів. Воно становить близько 90% більшості цих небесних тіл. Залізо зустрічається у метеоритах у вигляді чистого металу або у вигляді сплаву з нікелем. Метеорити утворюються із залишків зірок, які вибухнули, чи планет, що зіткнулися одна з одною.

Кров набуває червоного кольору від взаємодії заліза та кисню. У крові міститься білок, який називається гемоглобіном, — він містить атоми заліза. Коли гемоглобін з'єднується з киснем, залізо в гемоглобіні набуває яскраво-червоного кольору.

Поверхня Марса червоного кольору також через залізо, а точніше через іржу. Оксид заліза (іржа) один із найпоширеніших мінералів на Марсі. Він зустрічається у вигляді пилу, піску, каміння і навіть у деяких гірських породах. Оксид заліза має червоний колір, тому що він поглинає синю частину видимого спектра світла. Коли світло потрапляє на поверхню Марса, воно відбивається назад у спостерігача. Однак синя частина світла поглинається оксидом заліза, тому бачимо лише червоний колір.

Залізний вік ознаменував епоху, коли широке використання залізних інструментів змінило наш спосіб життя. Залізо зробило сільськогосподарські інструменти досить міцними, щоб прорізати твердіший ґрунт. Завдяки інструментам займатися сільським господарством стало простіше, і у людей з'явилося більше вільного часу для створення та відкриття нових речей.

Як правильно здавати металобрухт

Для виробництва сталей та чавунів активно використовується переробка металевих виробів, що здаються на металобрухт. Цей метод сприяє повторному використанню металу, економії природних ресурсів та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище, а також надає можливість для отримання значної фінансової вигоди.

Щоб максимізувати прибуток від здавання металобрухту, важливо врахувати такі аспекти:

Класифікуйте металобрухт і проведіть поділ на чорні та кольорові метали, оскільки кольорові метали зазвичай оцінюються вище.

Відокремте нержавіючу сталь від вуглецевої — нержавіюча також дорожча за чермети.

Розберіть складні вироби на запчастини, що спростить їх переробку.

Очистіть брухт від іржі та інших домішок, а також видаліть неметалеві компоненти.

При можливості розріжте великі конструкції на дрібніші частини, що полегшить процес переробки.

Ціни на брухт чорних металів

Середні ціни по областях України за 1 кг чермета, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду та стану металобрухту:

Київська область — від 2 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4,5 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн

Житомирська область — від 2,5 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 3 грн до 4,5 грн

Запорізька область — від 3 грн до 5 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 2 грн до 4 грн

Львівська область — від 3 грн до 5 грн

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн

Сумська область — від 2,5 грн до 4 грн

Тернопільська область — від 2 грн до 3 грн

Харківська область — від 4 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн

Черкаська область — від 2 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та міді в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здача металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.