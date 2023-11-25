Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 25 ноября 2023

Изготовление алюминия. Фото: livejournal.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка алюминия — это процесс превращения отходов из этого металла в новый материал. Алюминий является одним из металлов, которые хорошо поддаются переработке. Изделия из этого металла могут быть созданы снова и снова без потери качества, что делает его чрезвычайно популярным в пунктах приема металлолома. Сдача алюминиевых отходов на переработку может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в ноябре.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — самый распространенный металлический элемент на планете, уступающий только кремнию. Из него состоит около 8% земной коры. На Луне также было обнаружено большое количество алюминия. Впрочем, следует отметить, что чистый алюминий не встречается в природе, его нужно производить из руд.

В течение многих десятилетий алюминий считался более ценным, чем золото и серебро. Это потому, что до открытия процессов Байера и Холла Эру он считался очень редким. Настолько, что Наполеон Третий использовал на приемах для своих официальных гостей алюминиевые тарелки и столовые приборы.

Алюминий составляет 75-80% современных самолетов, включая истребители и грузовые самолеты. Это идеальный материал для самолетостроения по тем же причинам, что и для автомобильной индустрии — он легок и прочен. Вес люминия составляет всего около трети веса стали. Это позволяет самолету нести больше груза и повышает его топливную экономичность, сохраняя при этом прочность и устойчивость. Конкорд, в течение 27 лет перевозивший пассажиров на скорости, вдвое превышающей скорость звука, был построен из алюминия. Высокая стойкость этого металла к коррозии также обеспечивает безопасность самолета, его пассажиров и грузов.

Алюминий может выдерживать значительный вес, не отягощая конструкцию здания, что делает этот металл также идеальным материалом для использования в небоскребах и других крупных сооружениях. Он может поддерживать большие тяжелые стеклянные панели, пропускающие естественный солнечный свет по всей конструкции. Алюминий используется в строительстве многих навесных стен и фасадных систем.

Около 75% всего когда-либо произведенного алюминия все еще используется человечеством. Фактически, этот металл является наиболее подверженным вторичной переработке материалом. Ежегодно в мире перерабатывается около 60 миллиардов алюминиевых банок.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче его в пункты приема вторичного сырья могут отличаться в зависимости от различных факторов, включая состояние самого лома и наличия примесей в нем. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценными формами этого металла. Также высокую прибыль могут принести алюминиевые профили, в то время как обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки обычно оцениваются ниже.

Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в соответствии с его типом и состоянием, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость. Это может увеличить шансы на получение более высокой цены. Очистите алюминиевый металлолом от лишних примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем больше вероятность получить более высокую цену при сдаче. Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, влияя на его оценку. Важно учитывать, что некоторые пункты приёма могут завышать вес изоляции проводов. Удалите следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, он может содержать загрязнение от других материалов. Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предлагают более выгодные условия оптовым поставщикам. Это может быть более выгодным вариантом для получения высокой прибыли.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 80 грн;

Винницкая область — от 35 до 45 грн;

Волынская область — 30 до 40 грн;

Днепропетровская область — от 30 до 40 грн;

Житомирская область — от 35 до 45 грн;

Закарпатская область — от 25 до 35 грн;

Запорожская область — от 50 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 20 до 30 грн;

Кировоградская область — от 30 до 40 грн;

Львовская область — от 30 до 40 грн;

Николаевская область — от 35 до 50 грн;

Одесская область — от 45 до 60 грн;

Полтавская область — от 30 до 40 грн;

Ровенская область — от 25 до 35 грн;

Сумская область — от 25 до 35 грн;

Тернопольская область — от 20 до 40 грн;

Харьковская область — от 40 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;

Черкасская область — от 30 до 40 грн;

Черновицкая область — от 35 до 55 грн;

Черниговская область — от 30 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом, латуни и меди в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.