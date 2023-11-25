Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 25 ноября 2023

Цены на алюминий в ноябре — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине
Переработка алюминия — это процесс превращения отходов из этого металла в новый материал. Алюминий является одним из металлов, которые хорошо поддаются переработке. Изделия из этого металла могут быть созданы снова и снова без потери качества, что делает его чрезвычайно популярным в пунктах приема металлолома. Сдача алюминиевых отходов на переработку может стать источником дополнительного дохода.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в ноябре.
Интересные факты об алюминии
Алюминий — самый распространенный металлический элемент на планете, уступающий только кремнию. Из него состоит около 8% земной коры. На Луне также было обнаружено большое количество алюминия. Впрочем, следует отметить, что чистый алюминий не встречается в природе, его нужно производить из руд.
В течение многих десятилетий алюминий считался более ценным, чем золото и серебро. Это потому, что до открытия процессов Байера и Холла Эру он считался очень редким. Настолько, что Наполеон Третий использовал на приемах для своих официальных гостей алюминиевые тарелки и столовые приборы.
Алюминий составляет 75-80% современных самолетов, включая истребители и грузовые самолеты. Это идеальный материал для самолетостроения по тем же причинам, что и для автомобильной индустрии — он легок и прочен. Вес люминия составляет всего около трети веса стали. Это позволяет самолету нести больше груза и повышает его топливную экономичность, сохраняя при этом прочность и устойчивость. Конкорд, в течение 27 лет перевозивший пассажиров на скорости, вдвое превышающей скорость звука, был построен из алюминия. Высокая стойкость этого металла к коррозии также обеспечивает безопасность самолета, его пассажиров и грузов.
Алюминий может выдерживать значительный вес, не отягощая конструкцию здания, что делает этот металл также идеальным материалом для использования в небоскребах и других крупных сооружениях. Он может поддерживать большие тяжелые стеклянные панели, пропускающие естественный солнечный свет по всей конструкции. Алюминий используется в строительстве многих навесных стен и фасадных систем.
Около 75% всего когда-либо произведенного алюминия все еще используется человечеством. Фактически, этот металл является наиболее подверженным вторичной переработке материалом. Ежегодно в мире перерабатывается около 60 миллиардов алюминиевых банок.
Как правильно сдавать лом алюминия
Цены на алюминий при сдаче его в пункты приема вторичного сырья могут отличаться в зависимости от различных факторов, включая состояние самого лома и наличия примесей в нем. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценными формами этого металла. Также высокую прибыль могут принести алюминиевые профили, в то время как обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки обычно оцениваются ниже.
Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных рекомендаций:
- Классифицируйте алюминиевый лом в соответствии с его типом и состоянием, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость. Это может увеличить шансы на получение более высокой цены.
- Очистите алюминиевый металлолом от лишних примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем больше вероятность получить более высокую цену при сдаче.
- Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, влияя на его оценку. Важно учитывать, что некоторые пункты приёма могут завышать вес изоляции проводов.
- Удалите следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, он может содержать загрязнение от других материалов.
- Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предлагают более выгодные условия оптовым поставщикам. Это может быть более выгодным вариантом для получения высокой прибыли.
Цены на алюминий в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 60 до 80 грн;
Винницкая область — от 35 до 45 грн;
Волынская область — 30 до 40 грн;
Днепропетровская область — от 30 до 40 грн;
Житомирская область — от 35 до 45 грн;
Закарпатская область — от 25 до 35 грн;
Запорожская область — от 50 до 80 грн;
Ивано-Франковская область — от 20 до 30 грн;
Кировоградская область — от 30 до 40 грн;
Львовская область — от 30 до 40 грн;
Николаевская область — от 35 до 50 грн;
Одесская область — от 45 до 60 грн;
Полтавская область — от 30 до 40 грн;
Ровенская область — от 25 до 35 грн;
Сумская область — от 25 до 35 грн;
Тернопольская область — от 20 до 40 грн;
Харьковская область — от 40 до 80 грн;
Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;
Черкасская область — от 30 до 40 грн;
Черновицкая область — от 35 до 55 грн;
Черниговская область — от 30 до 40 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом, латуни и меди в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
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