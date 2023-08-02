Як податкові перевірки вплинуть на бізнес в Україні під час війни

Податкові перевірки бізнесу почастішають. Фото: google.com

В Україні з 1 серпня частково відновлено податкові перевірки і довоєнний режим оподаткування бізнесу. Мета цього кроку — збільшення грошових надходжень в державний бюджет.

Зворотня сторона цього — підвищення ризику фінансових втрат для вітчизняного бізнесу.

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Про це говорять опитані Новини.LIVE юристи.

Чим ризикує бізнес

Як зазначає старший юрист практики податків/транзакційного та міжнародного оподаткування юркомпанії Arzinger Денис Ерсой, після повернення на довоєнний режим оподаткування бізнес втратить можливість користуватися привабливими податковими пільгами та звільненням від відповідальності (штрафів) за вчинення деяких порушень. При цьому податкове навантаження може відчутно зрости. Деяких платників це може мотивувати на різні шляхи ухилення від сплати податків.

"Розуміючи цю ситуацію, Податкова під час перевірок, скоріше за все, буде детально вивчати всі операції і донараховувати податки, якщо виявить ознаки порушень. Як наслідок — добросовісним платникам також потрібно буде підготуватися до прискіпливої уваги податкової під час перевірок", — попереджає юрист.

Перевіряти поки що будуть не всіх, і до плану-графіку перевірок включатимуть обмежене коло платників — фінансові установи, організаторів азартних ігор, торговців підакцизними товарами. Водночас нововведення передбачають можливість проводити планові перевірки тих платників, що відповідають критеріям ризиковості — наприклад, коли заробітні плати працівників нижчі за середній показник по галузі в регіоні або коли обсяг сплати податків бізнесу нижчий за середній по галузі.

"У багатьох підприємців прибутки значно зменшилися, що призвело як до зменшення заробітних плат працівників, так і до зменшення суми сплачених податків. Відповідно, до таких підприємців потенційно можуть навідатися податківці з плановою перевіркою", — не виключає співрозмовник Новини.LIVE.

Крім того, можливі технічні проблеми під час саме автоматичного переведення платників зі спеціальної групи оподаткування на сплату інших податків. Автоматичні процеси такого масштабу проводяться нечасто, тому не можна виключати технічних збоїв. У таких ситуаціях платникам може знадобитися докласти певних зусиль для виправлення помилок та відстоювання своєї позиції. Звісно, усі ці часові, людські та матеріальні витрати ляжуть на плечі бізнесу.

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Солодка пігулка для бізнесу

Як зазначає адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний, податкова перевірка — це завжди стрес для будь-якого бізнесу.

Якщо податкові органи агресивно впроваджуватимуть податкові зміни, то цілком можливе настання негативних наслідків — закриття бізнесу (з подальшим його переведенням за кордон або без такого).

"Солодкою пігулкою є спрощення форми чеку реєстраторів розрахункових операцій та зменшення штрафів — 25% та 50% вартості товару замість 100% і 150% відповідно. Йдеться про зменшення штрафних санкцій за незастосування РРО/ПРРО, невидачу розрахункового документу або видачу розрахункового документа на неповну суму покупки, що застосовуються до ФОП — платників єдиного податку", — підбадьорює Дмитро Лазебний.

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Нагадаємо, з 1 серпня в Україні частково відновлюється довоєнний режим оподаткування і перевірок бізнесу.

Податкові "новації" запроваджуються Законом України від 30 червня 2023 року №3219-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану". 26 липня Президент підписав цей Закон, а 28 липня його опубліковано в "Голосі України".

Відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

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На початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу було запроваджено пільгові умови оподаткування, зокрема: