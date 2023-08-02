Как налоговые проверки повлияют на бизнес в Украине во время войны

Налоговые проверки бизнеса участятся. Фото: google.com

В Украине с 1 августа частично возобновлены налоговые проверки и довоенный режим налогообложения бизнеса. Цель этого шага — увеличение денежных поступлений в государственный бюджет.

Обратная сторона этого — повышение риска финансовых потерь для отечественного бизнеса.

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Об этом говорят опрошенные Новини.LIVE юристы.

Чем рискует бизнес

Как отмечает старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения юркомпании Arzinger Денис Эрсой, после возвращения на довоенный режим налогообложения бизнес лишится возможности пользоваться привлекательными налоговыми льготами и освобождением от ответственности (штрафов) за совершение некоторых нарушений. При этом налоговая нагрузка может ощутимо увеличиться. Некоторых плательщиков это может мотивировать на разные пути уклонения от уплаты налогов.

"Понимая эту ситуацию, Налоговая во время проверок, скорее всего, будет детально изучать все операции и доначислять налоги, если выявит признаки нарушений. Как следствие — добросовестным плательщикам также нужно будет подготовиться к пристальному налоговому вниманию во время проверок", — предупреждает юрист.

Проверять пока будут не всех, и в план-график проверок будут включать ограниченный круг плательщиков — финансовые учреждения, организаторов азартных игр, торговцев подакцизными товарами. В то же время нововведения предусматривают возможность проводить плановые проверки тех плательщиков, которые отвечают критериям рискованности — например, когда заработные платы работников ниже среднего показателя по отрасли в регионе или когда объем уплаты налогов бизнеса ниже среднего по отрасли.

"У многих предпринимателей доходы значительно уменьшились, что привело как к уменьшению заработных плат сотрудников, так и к уменьшению суммы уплаченных налогов. Соответственно, таких предпринимателей потенциально могут посетить налоговики с плановой проверкой", — не исключает собеседник Новини.LIVE.

Кроме того, возможны технические проблемы при автоматическом переводе плательщиков со специальной группы налогообложения на уплату других налогов. Автоматические процессы такого масштаба проводятся редко, поэтому нельзя исключать технических сбоев. В таких ситуациях плательщикам могут понадобиться определенные усилия для исправления ошибок и отстаивания своей позиции. Конечно, все эти временные, человеческие и материальные затраты лягут на плечи бизнеса.

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Сладкая таблетка для бизнеса

Как отмечает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный, налоговая проверка — это всегда стресс для любого бизнеса.

Если налоговые органы будут агрессивно внедрять налоговые изменения, то вполне возможно наступление негативных последствий — закрытие бизнеса (с последующим его переводом за границу или без такового).

"Сладкой таблеткой является упрощение формы чека регистраторов расчетных операций и уменьшение штрафов — 25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно. Речь идет об уменьшении штрафных санкций за неприменение РРО/ПРРО, невыдачу расчетного документа или выдачу расчетного документа на неполную сумму покупки, которые применяются к ФЛП —плательщикам единого налога", — подбадривает Дмитрий Лазебный.

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Напомним, с 1 августа в Украине частично возобновляется довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.

Налоговые "новации" вводятся Законом Украины от 30 июня 2023 года №3219-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения". 26 июля Президент подписал этот Закон, а 28 июля он опубликован в "Голосе Украины".

Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества правок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.

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В начале полномасштабной войны России против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности: