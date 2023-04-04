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Некоторые банки повысили депозитные ставки по просьбе НБУ: какие вклады самые выгодные

4 апреля 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Депозиты в Украине — банки повысили ставки по просьбе НБУ
Ранее с таким призывом выступил регулятор
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Два украинских банка решили повысить ставки по депозитным вкладам. Ранее с таким призывом выступил Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом свидетельствует информация пресс-служб соответствующих финучреждений.

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Государственное финучреждение "ПриватБанк" повысило ставки на вклады на полгода, девять месяцев и год, прибавив к доходности по 3,5%. То есть депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых, вклады на полгода и девять месяцев — 11,5%.

Украинский банк Monobank также повысил депозитные ставки по всем депозитным программам, но несколько меньше — на 1–2,5%. Так, ставка по депозитам в гривне без права досрочного погашения повысилась до 15,5% (на 1,5%), а по депозитам в гривне с правом расторжения договора — до 14,5% (+2,5%).

Больше о вкладах

Как утверждают финансисты, в Украине за время войны инвестиционная активность существенно или даже критично упала. Это, очевидно, является следствием военных действий и обнищания населения. Сейчас остается несколько вариантов инвестиций, доступных украинцам во время войны. Это — банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и военные облигации, покупка валюты или криптовалюты, золото.

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Также мы писали, что в Украине на начало 1 марта 2023 существенно выросла сумма вкладов граждан, в частности, физлиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Общий объем составил 1,05 трлн гривен.

Напомним, в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.

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