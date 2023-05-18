Помощь украинцам от фонда Allies of the World - как получить

Благотворители раздают гуманитарную помощь. Фото: Freepik

Украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.

Об этом сообщается на сайте фонда.

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Кому оказывают помощь от Allies of the World

Отмечается, что благотворительный фонд Allies of the World решил оказывать максимальную помощь тем, кто действительно в беде. При этом приоритет предоставляют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и лицам, пострадавшим из-за войны. В целом помощь могут получить от организации:

украинские переселенцы;

граждане, пострадавшие на фоне российской агрессии;

представители Вооруженных Сил Украины;

заведения здравоохранения;

приюты для животных.

Как получить гуманитарную помощь

Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно заполнить и подать дистанционно заявку по ссылке.

В частности, в заявлении граждане должны указать следующее:

фамилия, имя и отчество;

номер телефона;

описание, какую именно нужно получить;

документ, подтверждающий статус (справка ВПЛ, место регистрации в зоне боевых действий и т.п. при наличии).

В фонде добавляют, что оказывают помощь за счет поддержки от партнеров-благотворителей. Речь идет о разных гуманитарных организациях, международных благотворительных фондах.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.

При этом украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Также мы писали, что в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Ранее сообщалось, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.