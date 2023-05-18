Помощь украинцам от фонда Allies of the World: как получить
Украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.
Об этом сообщается на сайте фонда.
Кому оказывают помощь от Allies of the World
Отмечается, что благотворительный фонд Allies of the World решил оказывать максимальную помощь тем, кто действительно в беде. При этом приоритет предоставляют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и лицам, пострадавшим из-за войны. В целом помощь могут получить от организации:
- украинские переселенцы;
- граждане, пострадавшие на фоне российской агрессии;
- представители Вооруженных Сил Украины;
- заведения здравоохранения;
- приюты для животных.
Как получить гуманитарную помощь
Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно заполнить и подать дистанционно заявку по ссылке.
В частности, в заявлении граждане должны указать следующее:
- фамилия, имя и отчество;
- номер телефона;
- описание, какую именно нужно получить;
- документ, подтверждающий статус (справка ВПЛ, место регистрации в зоне боевых действий и т.п. при наличии).
В фонде добавляют, что оказывают помощь за счет поддержки от партнеров-благотворителей. Речь идет о разных гуманитарных организациях, международных благотворительных фондах.
Больше о помощи
Напомним, украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.
При этом украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.
Также мы писали, что в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".
Ранее сообщалось, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.