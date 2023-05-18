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Помощь украинцам от фонда Allies of the World: как получить

18 мая 2023 15:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам от фонда Allies of the World - как получить
Благотворители раздают гуманитарную помощь. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.

Об этом сообщается на сайте фонда.

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Кому оказывают помощь от Allies of the World

Отмечается, что благотворительный фонд Allies of the World решил оказывать максимальную помощь тем, кто действительно в беде. При этом приоритет предоставляют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и лицам, пострадавшим из-за войны. В целом помощь могут получить от организации:

  • украинские переселенцы;
  • граждане, пострадавшие на фоне российской агрессии;
  • представители Вооруженных Сил Украины;
  • заведения здравоохранения;
  • приюты для животных.

Как получить гуманитарную помощь

Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно заполнить и подать дистанционно заявку по ссылке.

В частности, в заявлении граждане должны указать следующее:

  • фамилия, имя и отчество;
  • номер телефона;
  • описание, какую именно нужно получить;
  • документ, подтверждающий статус (справка ВПЛ, место регистрации в зоне боевых действий и т.п. при наличии).

В фонде добавляют, что оказывают помощь за счет поддержки от партнеров-благотворителей. Речь идет о разных гуманитарных организациях, международных благотворительных фондах.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.

При этом украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Также мы писали, что в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Ранее сообщалось, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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