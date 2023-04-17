Енергоатом підрахував збитки від агресії РФ — яка сума

Зруйновані об'єкти інфраструктури від російських обстрілів. Фото: t.me/Еnergoatom

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" підрахувала суму збитків унаслідок російської агресії. Йдеться про знищення майна, будівель, споруд та інфраструктурних об’єктів.

Про це поінформував пресцентр у компанії у Telegram.

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Сума втрат "Енергоатому"

За попередніми оцінками, вартість майна, будівель, споруд та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула 32 млрд гривень. Йдеться про інфраструктуру тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції та інших підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом", які були пошкоджені чи знищені.

У компанії зауважують, що більш точну суму втрат та збитків можна буде встановити після деокупації ЗАЕС, повернення під контроль українському оператору усього майна, його повної перевірки та інвентаризації.

В "Енергоатомі" планують стягувати збитки з Росії. Якщо спір не вирішать мирним шляхом, компанія має намір передати відповідний спір у міжнародний арбітраж.

Що ще варто знати

Нагадаємо, російські військові неодноразово обстрілювали ЗАЕС. Восени минулого року вони змінили тактику, намагаючись шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

7 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії. Наразі Україна має профіцит генеруючої потужності.

10 квітня Укренерго провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня. На аукціоні було розподілено 51% усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Раніше ми писали, що відновлення експорту української електроенергії стало можливим, в тому числі і завдяки генерації з відновлюваних джерел енергії, так званій "зеленій" генерації. Сонячна генерація також зіграла важливу роль під час відключень світла внаслідок російських атак взимку.

17 квітня Україна відновила експорт до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.