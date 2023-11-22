Ціна за 1 г золота в Україні станом на 22 листопада 2023

Золотий самородок. Фото: Phawat / Shutterstock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє значну роль у світовій економіці з кількох причин. По-перше, це засіб збереження фінансів, що дозволяє людям убезпечити свої заощадження від інфляцій та фінансових потрясінь Також золото служить резервним активом для урядів та центральних банків. Крім того, цей дорогоцінний метал знаходить застосування у промисловості. Завдяки своїм унікальним властивостям золото використовується у виготовленні електроніки, медичних приладів та ювелірних виробів. Здавання золота у ломбарди — це гарний спосіб швидко отримати гроші, коли в них є потреба.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про золото

Геологи вважають, що майже все золото Землі прибуло сюди під час метеоритних дощів понад два мільярди років тому. Вважається, що ці метеорити утворилися після вибухів масивних зірок. Згідно з цією теорією, золото та інші дорогоцінні метали були створені у результаті цих масивних зоряних вибухів. Вважається, що окрім золота, таким чином на Землю потрапила велика кількість заліза, кремнію та інших елементів.

Відомо, що за всю історію людства вдалося видобути близько 187 тисяч тонн золота. Загалом розвідано близько 244 тися тонн. Завдяки неймовірній особливості цього металу залишатися майже невразливим до навколишнього середовища і придатним для переробки, вся ця маса досі існує.

Золото — дорогоцінний метал, який цінується за свою красу, рідкість та стійкість до деградації. Він відносно інертний, що означає, що він не схильний до корозії і не тьмяніє. Золото також стійке до розкладання під впливом повітря, вологи та кислотних умов. Хоча кислоти можуть розчиняти більшість металів, золото є одним із небагатьох винятків. Для розчинення золота потрібна спеціальна суміш кислот, яка називається царською горілкою.

Символ елемента золота — Au — походить від старої латинського назви золота aurum, що означає "сяючий світанок" або "сяйво схід сонця". Чистий елемент відомий з давніх часів.

Пластичність — це міра того, наскільки легко можна розкатати матеріал на тонкі листи. Золото — найподатливіший елемент. З однієї унції золота можна отримати аркуш площею 300 квадратних футів. Лист золота можна зробити досить тонким, щоб він став прозорим. Дуже тонкі листи золота можуть виглядати зеленувато-синіми, оскільки золото сильно відбиває червоний та жовтий кольори.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Послуги ломбардів в Україні доступні для будь-якої особи, яка досягла повноліття, та бажає скористатися можливістю отримати позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або просто продати їх. При цьому ціна золота в ломбардах нижче, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вартість цього металу у магазинах включає у себе як вартість самого золота, так й оплату праці самого ювеліра, що створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але в оцінці враховується лише вага золота. При цьому наявність проби на виробі не відіграє важливу роль, оскільки співробітники ломбарду проводять перевірку якості всього металу на місці.

Практично всі золоті вироби можна принести до ломбарду, за винятком кількох категорій, таких як золото у вигляді самородків, елементи зубопротезування, відходи дорогоцінних металів, сусальне золото, ордени та медалі, золото з лабораторних деталей та напівфабрикатів для виготовлення ювелірних виробів.

Перед відвідинами ломбарду корисно врахувати кілька рекомендацій. Якщо ви збираєтеся продати прикрасу, а не закласти її, попередьте заздалегідь, щоб отримати більшу грошову винагороду. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото у різних ломбардах можуть відрізнятися, тому перед продажем варто порівняти пропозиції із різних закладів. І не забудьте взяти з собою паспорт для підтвердження повноліття та реєстрації у спеціальному реєстрі ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2236,57 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2256,71 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2240,93 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 746,23 грн/грам.

375 проба: 840,35 грн/грам.

500 проба: 1120,47 грн/грам.

583 проба: 1306,46 грн/грам.

585 проба: 1310,94 грн/грам.

750 проба: 1680,70 грн/грам.

900 проба: 2016,84 грн/грам.

916 проба: 2052,69 грн/грам.

925 проба: 2146,81 грн/грам.

999 проба: 2238,69 грн/грам.

999,9 проба: 2240,71 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 844,23 грн/грам.

375 проба: 928,57 грн/грам.

500 проба: 1223,57 грн/грам.

583 проба: 1461,84 грн/грам.

585 проба: 1465,05 грн/грам.

750 проба: 1880,5 грн/грам.

900 проба: 2295,42 грн/грам.

916 проба: 2422,34 грн/грам.

958 проба: 2470,32 грн/грам.

999 проба: 2360,38 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здачі металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.