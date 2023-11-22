Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 22 ноября 2023 года

Золотое кольцо. Фото: Phawat/Shutterstock

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет значительную роль в мировой экономике по нескольким причинам. Во-первых, это средство хранения финансов, позволяющее людям обезопасить свои сбережения от инфляций и финансовых потрясений. Также золото служит резервным активом для правительств и центральных банков. Кроме того, этот драгметалл находит применение в промышленности. Благодаря своим уникальным свойствам, золото используется в изготовлении электроники, медицинских приборов и ювелирных изделий. Сдача золота в ломбарды — это хороший способ быстро получить деньги, когда они нужны.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Интересные факты о золоте

Геологи считают, что почти все золото Земли прибыло сюда во время метеоритных дождей более двух миллиардов лет назад. Считается, что эти метеориты образовались после взрывов массивных звезд. Согласно этой теории, золото и другие драгоценные металлы были созданы в результате этих массивных звездных взрывов. Считается, что кроме золота, таким образом, на Землю попало большое количество железа, кремния и других элементов.

Известно, что за всю историю человечества удалось добыть около 187 тысяч тонн золота. Всего разведано около 244 тысяч тонн. Благодаря невероятной особенности этого металла оставаться почти неуязвимым к окружающей среде и пригодным для переработки, вся эта масса по-прежнему существует.

Золото — драгоценный металл, который ценится за свою красоту, редкость и стойкость к деградации. Он относительно инертен, что означает, что он не подвержен коррозии и не тускнеет. Золото также устойчиво к разложению под воздействием воздуха, влаги и кислотных условий. Хотя кислоты могут растворять большинство металлов, золото является одним из немногих исключений. Для растворения золота требуется специальная смесь кислот, называемая царской водкой.

Символ элемента золота — Au — происходит от старого латинского названия золота aurum, что означает "сияющий рассвет" или "сияние восхода солнца". Это элемент известен с давних времен.

Пластичность — это мера того, насколько легко можно раскатать материал на тонкие листы. Золото — самый податливый элемент. Из одной золотой унции можно получить лист площадью 300 квадратных футов. Лист золота можно сделать достаточно тонким, чтобы оно было прозрачным. Очень тонкие листья золота могут выглядеть зеленовато-синими, поскольку золото сильно отражает красный и желтый цвет.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Услуги ломбардов в Украине доступны любому лицу, достигшему совершеннолетия, и который желает получить ссуду, используя свои золотые изделия как залог, или просто продать их. При этом цена золота в ломбардах ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку стоимость этого металла в магазинах включает в себя как стоимость самого золота, так и оплату труда создавшего изделие ювелира.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но в оценке учитывается только вес золота. При этом наличие пробы на изделии не играет немаловажной роли, поскольку сотрудники ломбарда проводят проверку качества всего металла на месте.

Практически все золотые изделия могут быть принесены в ломбард, за исключением нескольких категорий, таких как золото в виде самородков, элементы зубопротезирования, отходы драгоценных металлов, сусальное золото, ордена и медали, золото из лабораторных деталей и полуфабрикатов для изготовления ювелирных изделий.

Перед посещением ломбарда полезно учесть несколько рекомендаций. Если вы собираетесь продать украшение, а не заложить его, предупредите заранее, чтобы получить большее денежное вознаграждение. Рекомендуется также очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей следует сравнить предложения из разных заведений. И не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия и регистрации в специальном реестре ломбарда.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2236,57 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2256,71 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2240,93 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 746,23 грн/грамм.

375 проба: 840,35 грн/грамм.

500 проба: 1120,47 грн/грамм.

583 проба: 1306,46 грн/грамм.

585 проба: 1310,94 грн/грамм.

750 проба: 1680,70 грн/грамм.

900 проба: 2016,84 грн/грамм.

916 проба: 2052,69 грн/грамм.

925 проба: 2146,81 грн/грамм.

999 проба: 2238,69 грн/грамм.

999,9 проба: 2240,71 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 844,23 грн/грамм.

375 проба: 928,57 грн/грамм.

500 проба: 1223,57 грн/грамм.

583 проба: 1461,84 грн/грамм.

585 проба: 1465,05 грн/грамм.

750 проба: 1880,5 грн/грамм.

900 проба: 2295,42 грн/грамм.

916 проба: 2422,34 грн/грамм.

958 проба: 2470,32 грн/грамм.

999 проба: 2360,38 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.