Що зміниться в Україні та для українців з 1 травня 2024 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кожен місяць в Україні відбуваються зміни в законодавстві, що відображається на тарифах на комунальні послуги, а также розмірах пенсій та соціальних виплат. Крім того, щомісяця змінюються деякі правила та бюрократичні процедури. Травень 2024 року не стане виключенням. Останній місяць весни принесе з собою зміни у тарифах, соціальних виплатах, порядку мобілізації та інших сферах життя українців.

Новини.LIVE розповідають що зміниться в Україні та для українців з 1 травня.

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Тарифи на комунальні послуги у травні

У травні 2024 року більшість побутових споживачів не зіштовхнеться із підвищенням цін на електроенергію, газ та воду. Втім, певні зміни у комунальних тарифах в Україні все ж відбудуться.

Тарифи на електроенергію в Україні

Останнє підвищення тарифів на електроенергію для населення відбулося минулого літа. На сьогодні вартість електроенергії становить 2,64 грн (з урахуванням ПДВ) за 1 кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть використовувати "нічний" тариф (1,23 грн/кВт-год), що дозволяє економити на електроенергії з 23:00 до 07:00.

При цьому з 1 травня 2024 року в Україні завершується режим запровадження спеціальних зобов'язань (ПЗГ) для учасників ринку електроенергії. Відповідно до цього режиму, НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" компенсували постачальникам різницю між тарифом для населення у розмірі 2,64 грн/кВт-год та ринковою ціною.

Втім, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук зазначила, що поки що остаточного рішення про підвищення цін на електроенергію у травні немає. Однак вона наголосила, що підвищення тарифів не виключено у світлі складної ситуації в українській енергосистемі. На думку експертів тарифи на електроенергію в Україні можуть зрости до 3,5 гривні за кіловат.

Тарифи на газ в Україні

Наприкінці квітня 2024 року спливає термін дії річного тарифу на ринку постачання газу для кінцевих споживачів. Проте у травні тариф на блакитне паливо залишиться незмінним.

Ціна газу для домашніх споживачів, яких обслуговує "Нафтогаз" (98% приватних споживачів в Україні), залишиться на рівні 7,96 грн/кубометр. У решти постачальників ціни на газ варіюватимуться від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Тарифи на водопостачання в Україні

З 1 травня 2024 року у деяких невеликих містах України буде збільшено вартість водопостачання. Влада невеликихх міст має право визначати ціни на цю послугу на власний розсуд, що призведе до значного зростання цін у травні в деяких містах:

Прилуки (Чернігівська область) — до 52,68 грн/куб.

Чортків (Тернопільська область) — до 68,02 грн/куб.

Люботин (Харківська область) — 85,2 грн/куб.

Водночас Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), заборонила підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у травні для міст обласного значення. Так, у квітні було заплановано підвищення тарифів на холодну воду у Києві та інших містах України, проте це рішення було відкладено.

Згідно з проєктом НКРЕКУ, підвищення тарифів на воду було заплановано на два етапи — з 1 квітня та 1 липня. Наприклад, тариф на воду у Києві з 1 квітня мав збільшитися до 40,776 грн за кубометр. Таким чином, мешканцям столиці загрожувало збільшення на 34% порівняно з нинішніми 30,384 грн за кубометр.

Субсидії та соціальна допомога у травні

Субсидії у травні

З травня більшості одержувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон, вони будуть автоматично призначені до 30 квітня 2025 року. Але за умови, що дані про майновий стан та/або склад домогосподарств не змінилися.

Однак серед одержувачів субсидій є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначатимут лише за їх зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

На наступний сезон житлова субсидія призначатиметься за особистим зверненням у таких випадках:

заявник орендує приміщення за яке сплачуються житлово-комунальні послуги

наявність внутрішньо переміщених осіб у складі домогосподарства;

кількість осіб, що фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Соціальний захист військових ЗСУ

З початку травня року в Україні почне діяти новий закон, спрямований на регулювання питань соціального захисту військовослужбовців та поліцейських.

В рамках цього закону військовослужбовцям, які самотужки виховують дітей, буде надано можливість взяти відпустку тривалістю до 14 днів у разі, якщо дитина віком до 14 років потребує догляду через захворювання. За стаціонарного лікування дитини військовослужбовець зберігає свою зарплатню. Цей вид відпустки доступний як жінок, так чоловіків-військовослужбовців.

Також закон передбачає можливість відпустки для військовослужбовців у зв'язку із народженням дитини.

Тривалість лікування військовослужбовців збільшується до 12 місяців поспіль зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Після чотирьох місяців лікування необхідність тривалого лікування оцінюється військово-лікарською комісією. А після завершення тривалого лікування військовослужбовець зобов'язаний пройти повторну військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Додатково до запропонованих змін до законодавства вноситься питання про дотримання гендерної рівності, заборону дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань та насильства за ознакою статі тощо.

Закон також виключає поняття обмеженої придатності із Закону "Про військовий обов'язок та військову службу", включаючи статтю 14, яка регулює питання приписки громадян України до призовних дільниць, та статтю 26, яка визначає підстави для звільнення з військової служби у мирний час та у періоди особливих умов.

За новим законом громадяни України, яким було приписано обмежену придатність до військової служби, зобов'язані протягом дев'яти місяців після набуття чинності цього закону пройти повторне медичне обстеження з метою визначення їх придатності до військової служби.

Мобілізація в Україні у травні

У квітні Верховна Рада у другому читанні та загалом проголосувала за законопроект про мобілізацію в України. За цей документ проголосували 283 нардепи. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 16 квітня, а 17 квітня його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради України — "Голос України". Отже, документ набуде чинності 18 травня 2024 року.

Цей закон вносить суттєві зміни до процедури мобілізації в Україні. Він передбачає наступні зміни.

Протягом 60 днів з моменту набуття чинності законом всі призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні оновити свої персональні дані у ТЦК, ЦНАП або у своєму електронному кабінеті.

Чоловіки зі спеціальними званнями, які служать у правоохоронних органах, податковій, митній службі чи звільнені з такої служби, зобов'язані стати на військовий облік за місцем проживання протягом 60 днів після ухвалення закону.

Якщо особа протягом десяти днів після отримання повістки не виконала зазначених обов'язків або не з'явилася до ТЦК (або закордонної дипломатичної установи), суд може тимчасово обмежити її право на керування транспортним засобом.

Повістку можуть видавати, крім ТЦК, поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ та організацій.

Термінову службу буде скасовано, а замість неї буде введено базову військову службу для чоловіків віком 18-25 років. Її тривалість становитиме п'ять місяців у мирний час та три місяці у військовий.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном понад три місяці, також мають стати на військовий облік.

Для отримання консульських послуг в іноземних дипломатичних установах України військовозобов'язані повинні уточнити свої персональні дані до ТЦК.

Оформлення паспортних документів за кордоном буде можливим лише за наявності військово-облікових документів.

Зміни у правилах дорожнього руху у травні

З приходом травня в Україні зміняться правила дорожнього руху, щодо використання автомобільних фар. Зазвичай з 1 жовтня до 1 травня українським водіям за межами населених пунктів як вдень, так і вночі обов'язково потрібно включати денні ходові вогні або ближнє світло фар.

З 1 травня та до початку жовтня ця вимога тимчасово припиняється. У цей час дні стають довшими та світлішими, що зменшує потребу в додатковому освітленні. Тому правоохоронці не накладатимуть штрафи за відключені ближні фари за межами населених пунктів у денний час.

Свята у травні

У травні в Україні відзначають два державні та одне релігійне свято. Однак цього року через війну додаткових вихідних не передбачено. У середу, 1 травня, в Україні святкують День праці, а в неділю, 5 травня — Великдень.

Крім того, у середу, 8 травня, відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Нагадаємо, ми писали, що перед Великоднем в Україні можливо відбудеться зростання цін на яйця, що, однак, не повинно суттєво вплинути на загальну цінову ситуацію. Торговельні мережі не прогнозують значного здорожчання, оскільки пропозиція яєць є достатньою для задоволення попиту перед святом.

Також ми писали, що Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку. Правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки на один відсотковий пункт до 13,5%.