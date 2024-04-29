Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новости.

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Каждый месяц в Украине происходят изменения в законодательстве, что отражается на тарифах на коммунальные услуги, а также размерах пенсий и социальных выплат. Кроме того, ежемесячно изменяются некоторые правила и бюрократические процедуры. Май 2024 года не станет исключением. Последний месяц весны принесет с собой изменения в тарифах, социальных выплатах, порядке мобилизации и других сферах жизни украинцев.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая.

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Тарифы на коммунальные услуги в мае

В мае 2024 года большинство бытовых потребителей не столкнутся с повышением цен на электроэнергию, газ и воду. Впрочем, некоторые изменения в коммунальных тарифах в Украине все же произойдут.

Тарифы на электроэнергию в Украине

Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения произошло прошлым летом. На сегодняшний день стоимость электроэнергии составляет 2,64 грн (с учетом НДС) за 1 кВт-ч. Обладатели двухзонных счетчиков могут пользоваться "ночным" тарифом (1,23 грн/кВт-ч), что позволяет экономить на электроэнергии с 23:00 до 07:00.

При этом с 1 мая 2024 года в Украине завершается режим введения специальных обязательств (ПСО) для участников рынка электроэнергии. Согласно этому режиму НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" компенсировали поставщикам разницу между тарифом для населения в размере 2,64 грн/кВт-час и рыночной ценой.

Впрочем, замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что пока окончательного решения о повышении цен на электроэнергию в мае нет. Однако она подчеркнула, что повышение тарифов не исключено в свете сложной ситуации в украинской энергосистеме. По мнению экспертов, тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти до 3,5 гривны за киловатт.

Тарифы на газ в Украине

В конце апреля 2024 года истекает срок действия годового тарифа на рынке поставок газа для конечных потребителей. Однако в мае тариф на голубое топливо останется неизменным.

Цена газа для домашних потребителей, обслуживаемых "Нафтогазом" (98% частных потребителей в Украине), останется на уровне 7,96 грн/кубометр. У остальных поставщиков цены на газ будут варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Тарифы на водоснабжение в Украине

С 1 мая 2024 г. в некоторых небольших городах Украины будет увеличена стоимость водоснабжения. Власти небольших городов имеют право определять цены на эту услугу по своему усмотрению, что приведет к значительному росту цен в мае в некоторых городах:

Прилуки (Черниговская область) — до 52,68 грн/куб.

Чортков (Тернопольская область) — до 68,02 грн/куб.

Люботин (Харьковская область) — 85,2 грн/куб.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), запретила повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в мае для городов областного значения. Так, в апреле было запланировано повышение тарифов на холодную воду в Киеве и других городах Украины, однако это решение было отложено.

Согласно проекту НКРЭКа, повышение тарифов на воду было запланировано на два этапа — с 1 апреля и 1 июля. К примеру, тариф на воду в Киеве с 1 апреля должен увеличиться до 40,776 грн за кубометр. Таким образом жителям столицы угрожало увеличение на 34% по сравнению с нынешними 30,384 грн за кубометр.

Субсидии и социальная помощь в мае

Субсидии в мае

С мая большинства получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон они будут автоматически назначены до 30 апреля 2025 года. Но при условии, что данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств не изменились.

Однако среди получателей субсидий есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая будут назначать только по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

На следующий сезон жилищная субсидия будет назначаться по личному обращению в следующих случаях:

заявитель арендует помещение за оплачиваемые жилищно-коммунальные услуги

наличие внутриперемещенных лиц в составе домохозяйства;

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Социальная защита военных ВСУ

С начала мая года в Украине начнет действовать новый закон, направленный на регулирование вопросов социальной защиты военнослужащих и полицейских.

В рамках этого закона военнослужащим, которые самостоятельно воспитывают детей, будет предоставлена возможность взять отпуск продолжительностью до 14 дней в случае, если ребенок в возрасте до 14 лет нуждается в уходе из-за заболевания. При стационарном лечении ребенка военнослужащий сохраняет свою зарплату. Этот вид отпуска доступен как для женщин, так и для мужчин-военнослужащих.

Также закон предусматривает возможность отпуска военнослужащих в связи с рождением ребенка.

Продолжительность лечения военнослужащих увеличивается до 12 месяцев с сохранением денежного и материального обеспечения. После четырех месяцев лечения необходимость длительного лечения оценивается военно-врачебной комиссией. А после завершения длительного лечения военнослужащий обязан пройти повторную военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Дополнительно в предложенные изменения в законодательство вносится вопрос о соблюдении гендерного равенства, запрет дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств и насилия по признаку пола и т.д.

Закон также исключает понятие ограниченной пригодности из Закона "О воинской обязанности и военной службе", включая статью 14, регулирующую вопрос приписки граждан Украины к призывным участкам, и статью 26, которая определяет основания для увольнения с военной службы в мирное время и в периоды особых условий.

По новому закону граждане Украины, которым была приписана ограниченная пригодность к военной службе, обязаны в течение девяти месяцев после вступления этого закона в силу пройти повторное медицинское обследование с целью определения их пригодности к военной службе.

Мобилизация в Украине в мае

В апреле Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект о мобилизации в Украине. За этот документ проголосовали 283 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 апреля, а 17 апреля его опубликовали в официальном издании Верховной Рады Украины — "Голос Украины". Следовательно, документ вступит в силу 18 мая 2024 года.

Этот закон вносит существенные изменения в процедуру мобилизации в Украине. Он предполагает следующие изменения.

В течение 60 дней с момента вступления закона в силу все призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить свои персональные данные в ТЦК, ЦНАП или в своем электронном кабинете.

Мужчины со специальными званиями, которые служат в правоохранительных органах, налоговой, таможенной службе или уволены с такой службы, обязаны встать на военный учет по месту жительства в течение 60 дней после принятия закона.

Если лицо в течение десяти дней после получения повестки не выполнило указанные обязанности или не явилось в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение), суд может временно ограничить его право на управление транспортным средством.

Повестку могут выдавать кроме ТЦК полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений и организаций.

Срочная служба будет отменена, а вместо нее будет введена базовая военная служба для мужчин в возрасте 18-25 лет. Ее продолжительность будет составлять пять месяцев в мирное время и три месяца в военное.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей более трех месяцев, также должны стать на военный учет.

Для получения консульских услуг в иностранных дипломатических учреждениях Украины военнообязанные должны уточнить свои персональные данные в ТЦК.

Оформление паспортных документов за границей будет возможно только при наличии военно-учетных документов.

Изменения в правилах дорожного движения в мае

С приходом мая в Украине изменятся правила дорожного движения по использованию автомобильных фар. Обычно с 1 октября по 1 мая украинским водителям за пределами населенных пунктов как днем, так и ночью обязательно нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

С 1 мая по начало октября это требование временно прекращается. В это время дни становятся длиннее и светлее, что уменьшает потребность в дополнительном освещении. Потому правоохранители не будут налагать штрафы за отключенные ближние фары за пределами населенных пунктов в дневное время.

Праздник в мае

В мае в Украине отмечают два государственных и один религиозный праздник. Однако в этом году из-за войны дополнительных выходных не предусмотрено. В среду, 1 мая, в Украине празднуют День труда, а в воскресенье, 5 мая — Пасху.

Кроме того, в среду 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Напомним, мы писали, что перед Пасхой в Украине, возможно, произойдет рост цен на яйца, что, однако, не должно существенно повлиять на общую ценовую ситуацию. Торговые сети не прогнозируют значительного удорожания, поскольку предложение яиц достаточно для удовлетворения спроса перед праздником.

Также мы писали, что Нацбанк во второй раз подряд снизил учетную ставку. Правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки на один процентный пункт до 13,5%.