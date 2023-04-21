МВФ отримає від кредитів для України 12,1 млрд відсотків, — аналітики

Офіс Міжнародного Валютного Фонду у Вашингтоні. Фото: Reuters

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) планують отримати від кредитування України декілька мільярдів доларів. Йдеться про затверджені 6,9% річних.

Про це повідомив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Відсотки за кредитами

Як зазначив аналітик, програма МВФ передбачає надання Україні до 15,6 млрд доларів кредитів упродовж 48 місяців. При цьому Фонд розраховує отримати від України 12,1 млрд доларів у вигляді відсотків та повернення раніше виданих кредитів.

Як підрахував експерт, "чистими" Україна отримає від МВФ всього 3,5 млрд доларів протягом 48 місяців.

"Це близько 3% чистого зовнішнього фінансування країни за цей період — 115 млрд, якщо вірити МВФ", — зауважує він.

Експерт оцінює 6,9% річних зависокими та наводить приклад з Європейським Союзом (ЄС), який за програмою макрофінансової допомоги на 18 млрд євро не братиме з України відсотки до кінця 2027 року. Канада з траншу у 2,4 млрд канадських доларів візьме лише 1,5% річних. Зокрема, українські банки фінансують державу під 2,5% у євро та 4,85% — у доларах, додав аналітик.

Що відомо про останній кредит

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з Росією.

Днями в Україну оперативно надійшов перший транш від МВФ, який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

Програму мають намір поділити на два етапи. Перший буде спрямований на утримання стабільності, терміном на 12-18 місяців, а другий передбачатиме великі структурні реформи, націлені на зростання та євроінтеграцію.

В українському уряді наголошували, що в умовах рекордного дефіциту бюджету програма допомогла б фінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити взаємодію з іншими країнами-партнерами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у березні у Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6%, до 89,0% ВВП.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявляла, що Фонд працює над програмою щодо підтримки українського уряду, більшу частину коштів мають надати Сполучені Штати та Європейський Союз.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один із них — повномасштабна війна росії проти України.