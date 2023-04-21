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МВФ получит от кредитов для Украины безумные проценты: подсчеты аналитиков

21 апреля 2023 15:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
МВФ получит от кредитов для Украины 12,1 млрд процентов, — аналитики
Офис Международного валютного фонда в Вашингтоне. Фото: Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Международном валютном фонде (МВФ) планируют получить от кредитования Украины несколько миллиардов долларов. Речь идет об утвержденных 6,9% годовых.

Об этом сообщил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в соцсети Facebook.

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Проценты по кредитам

Как отметил аналитик, программа МВФ предусматривает предоставление Украине до 15,6 млрд долларов кредитов в течение 48 месяцев. При этом Фонд рассчитывает получить от Украины 12,1 млрд долларов в виде процентов и возврат ранее выданных кредитов.

Как подсчитал эксперт, "чистыми" Украина получит от МВФ всего 3,5 млрд долларов в течение 48 месяцев.

"Это около 3% чистого внешнего финансирования страны за этот период — 115 млрд, если верить МВФ", — отмечает он.

Эксперт оценивает 6,9% годовых слишком высокими и приводит пример с Европейским Союзом (ЕС), который по программе макрофинансовой помощи на 18 млрд евро не будет брать проценты до конца 2027 года. Канада с транша в 2,4 млрд канадских долларов возьмет всего 1,5% годовых. В частности, украинские банки финансируют государство под 2,5% в евро и 4,85% в долларах, добавил аналитик.

Что известно о последнем кредите

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне войны с Россией.

На днях в Украину оперативно поступил первый транш от МВФ, увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

Программу намерены разделить на два этапа. Первый будет направлен на удержание стабильности сроком на 12-18 месяцев, а второй будет предусматривать большие структурные реформы, нацеленные на рост и евроинтеграцию.

В украинском правительстве отмечали, что в условиях рекордного дефицита бюджета программа помогла бы финансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить взаимодействие с другими странами-партнерами.

Что еще стоит знать

Напомним, в марте в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6%, до 89,0% ВВП.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд работает над программой поддержки украинского правительства, большую часть средств должны предоставить Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война России против Украины.

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