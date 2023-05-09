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НАЗК додало списку спонсорів війни китайського автовиробника

9 травня 2023 11:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НАЗК додало списку спонсорів війни китайського автовиробника
Пікап компанії Great Wall Motors. Фото: wikipedia.org
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному агентстві з питань запобігання корупції України продовжили розширювати список міжнародних спонсорів війни. Цього разу до переліку потрапила велика китайська приватна автомобілебудівна компанія Great Wall Motor.

Про це розповіли у пресцентрі НАЗК.

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Чому Great Wall Motor потрапила до списку

В агенції пояснили, що внесли Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни через небажання компанії виходити з російського ринку, а також подальших планів з розширення бізнесу на території РФ.

Власник компанії — мільярдер Вей Цзяньцзюнь (Wei Jianjun), якому належать 55,78% акцій Great Wall Motor. Компанія займається виробництвом та продажем автомобілів під такими власними марками: GWM, Haval, WEY, TANK, POER та ORA.

Зараз для Great Wall Росія — найбільший ринок збуту за межами Китаю. Торік на РФ припало близько 30% закордонного прибутку Great Wall. Там функціонує 115 дилерських центрів компанії.

"У звітності концерну зазначається, що виторг у РФ в 2021 році склав 4,973 млрд юанів (близько $780 млн), що у два рази більше порівняно з 2020 роком — 2,2 млрд юанів. За результатами 2022 року на авторинку Росії завод "Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус" посідає друге місце за обсягом чистого прибутку — $340 млн", — йдеться у повідомленні НАЗК.

Більше про список НАЗК

Днями у Національному агентстві з питань запобігання корупції України розширили список міжнародних спонсорів війни, додавши до переліку угорську фінансову установу OTP Bank. Як пояснили в агентстві, таке рішення ухвалили у зв'язку позицією керівництва банку провадити діяльність у Росії, а також фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.

8 березня внесло Buzzi Unicem у перелік через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у РФ.

Незадовго до цього НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни американську компанію Procter & Gamble. Зазначається, що P&G, попри обіцянку залишити російський ринок ще навесні минулого року, надалі працює та сплачує податки країні-агресору.

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