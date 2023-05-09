НАПК добавило в список спонсоров войны китайского автопроизводителя

Пикап компании Great Wall Motors. Фото: wikipedia.org

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины продолжили расширять список международных спонсоров войны. На этот раз в список попала крупная китайская частная автомобилестроительная компания Great Wall Motor.

Об этом рассказали в пресс-центре НАПК.

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Почему Great Wall Motor попала в список

В агентстве пояснили, что внесли Great Wall Motor в список международных спонсоров войны из-за нежелания компании уходить с российского рынка, а также дальнейших планов по расширению бизнеса на территории РФ.

Владелец компании — миллиардер Вэй Цзяньцзюнь (Wei Jianjun), которому принадлежат 55,78% акций Great Wall Motor. Компания занимается производством и продажей автомобилей под собственными марками: GWM, Haval, WEY, TANK, POER и ORA.

Сейчас для Great Wall Россия — самый большой рынок сбыта за пределами Китая. В прошлом году на РФ пришлось около 30% зарубежной прибыли Great Wall. Там работает 115 дилерских центров компании.

"В отчетности концерна отмечается, что выручка в РФ в 2021 году составила 4,973 млрд юаней (около $780 млн), что в два раза больше по сравнению с 2020 годом — 2,2 млрд юаней. По результатам 2022 года на авторынке России завод "Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус" занимает второе место по объему чистой прибыли — $340 млн", — говорится в сообщении НАПК.

Больше о списке НАПК

На днях в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины расширили список международных спонсоров войны, добавив в перечень венгерское финансовое учреждение OTP Bank. Как пояснили в агентстве, такое решение приняли в связи с позицией руководства банка осуществлять деятельность в России, а также фактическое признание так называемых "Л/ДНР".

Напомним, Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

8 марта внесло Buzzi Unicem в перечень из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в РФ.

Незадолго до этого НАПК внесло в список международных спонсоров войны американскую компанию Procter & Gamble. Отмечается, что P&G, несмотря на обещание оставить российский рынок еще весной прошлого года, продолжает и платит налоги стране-агрессору.