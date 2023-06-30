Як зміняться з 1 липня тарифи, ціни і пенсії

З 1 липня життя українців здорожчає. Фото: google.com

З липня 2023 року на українців чекає чимало новацій. Зокрема, це стосується тарифів на житлово-комунальні послуги, цін на автомобільне пальне, особливостей купівлі ліків, перерахунку пенсій і навіть штрафів для бізнесу.

Новини.LIVE зібрали інформацію про зміни, що наберуть чинності другого місяця літа.

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Ціни на автомобільне пальне

З 1 липня Україна повертає довоєнні акцизи на пальне та підвищує податок на додану вартість пального з 7% до 20%. У зв’язку з цим на автозаправних станціях виростуть ціни на всі види автомобільного палива — бензини, дизель та автогаз.

Орієнтовне податкове навантаження на бензини з 1 липня зросте на 11 гривень на літрі, на дизель — близько 8 гривень на літрі, на скраплений газ — близько 3 гривень.

Але це не означає, що ціни пального виростуть на аналогічну величину! Частину додаткового податкового навантаження візьмуть на себе продавці, тобто мережі АЗС. Іншими словами, вони трошки зменшать свої апетити, тобто маржу з продажів. В результаті підсумкова ціна палива протягом місяця зросте орієнтовно на: 7-8 гривень за літр бензину, 5 гривень на літрі дизпального, і майже не зміниться для автогазу.

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"Доступні ліки" за е-рецептами

З 1 липня лікарські засоби, що входять до державної програми "Доступні ліки", відпускатимуть лише за електронним рецептом. Норму про відпуск ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України, за винятком прифронтових територій.

Паперовий рецепт продовжить діяти на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії.

Водночас на всій території України лікарі на прохання пацієнтів зможуть додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій є інформація про рецепт.

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Нові тарифи водоканалів

З 1 липня стартує перший етап подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення. Загалом хвиль підвищення буде дві.

Вода стане дорожчою для 88 водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст у середньому на 33%. Для деяких водоканалів відбулося зростання вище середнього, саме для них і буде кілька хвиль. Згідно з постановою регулятора, очікується зростання:

1 липня 2023 року — перший етап;

1 вересня 2023 року — другий етап.

У два етапи підвищать тарифи для підприємств:

Вінницяоблводоканал;

Житомирводоканал;

Новомосковськ водоканал;

Дніпро-Західний Донбас;

Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства;

Дніпро-Кіровоград;

Дрогобичводоканал;

Тернопільводоканал;

Черкасиводоканал;

Чернігівводоканал;

Броваритепловодоенергія;

Укрзалізниці.

У Херсонській, Миколаївській, Харківській областях — залишать старі тарифи.

У Київводоканалі вже оприлюднили нові ціни для мешканців міста. У липні тариф підвищиться на 10,75 грн (разом з ПДВ) — загалом до 41,136 грн за кубометр:

централізоване водопостачання — до 22,8 грн/куб. м. разом з ПДВ;

централізоване водовідведення — до 18,2 грн/куб. м. разом з ПДВ.

Причини подорожчання

Перегляд цін обумовлений збільшенням вартості його складових, у тому числі на електричну енергію.

Під час першого етапу на зростання тарифів вплинули:

вищі ціни на електроенергію;

подорожчання реагентів;

зміна обсягів реалізації.

Під час другого етапу у тариф також закладуть:

вищий рівень оплати праці;

витрати на виконання зобов’язань за міжнародними кредитними угодами.

При цьому на споживачів, яким надають субсидії, підвищення суттєво не впливе, адже їм автоматично перерахують суми.

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Тарифи на газ

Тарифи на "блакитне паливо" НАК "Нафтогаз України" затвердив на цілий рік (до 1 травня 2024 року) на рівні 7,96 грн за куб. метр. Послугами компанії користуються 98% споживачів.

Вартість газу інших постачальників така: від 7,7 до 9,99 грн за куб. метр. Найвигіднішу ціну пропонує столична компанія "ЕРУ Людям", а найвищу — газопостачальна компанія у Києві "СвітлоГаз".

Дорога електрика

В липні українці отримають платіжки за житлово-комунальні послуги з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електроенергію з червня. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.

За червень доведеться заплатити більше, адже вартість електроенергії зросла до 2,64 грн/кВт-год. На відміну від попередньої системи, новий тариф не залежатиме від обсягів споживання ресурсу. Раніше населенню потрібно було платити за електроенергію за диференційованими тарифами 1,44 та 1,68 грн/кВт-год (за менший та більший обсяги споживання).

У Національній комісії з державного регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішили встановити єдину ціну, яку платитимуть і вразливі, і заможні категорії громадян.

Електрика для бізнеса

Також Нацкомісія підвищила граничні ціни ("прайс-кепи") на ринку електроенергії, встановивши у межах 3-7,2 тис. грн за МВт-год. Верхня межа ціни на електричну енергію у нічний час зросте на 50%, у денний час підвищиться на 25%, у вечірній піковий час споживання ресурсу максимальна ціна збільшиться на 80%.

Відповідно до ухвали регулятора, максимальна гранична вартість для бізнесу буде такою:

у нічний час (з 00:00 до 07:00), верхня межа ціни на електричну енергію зросте на 50% з 2 тис. до 3 тис. грн/МВт-год;

у денний час (з 07:00 до 19:00) верхня межа вартості електрики підвищиться на 25% з 4 тис. до 5 тис. грн/МВт-год;

у вечірній піковий час споживання ресурсу (з19:00 до 23:00), максимальна ціна збільшиться на 80% — з 4 тис. грн до 7,2 тис. грн/МВт-год.

Водночас мінімальну вартість на ринку на добу наперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) опустили до 10 гривень/МВт-год.

На балансуючому ринку гранична максимальна ціна — 125% від ціни на ринку на добу наперед, мінімальна гранична вартість — 0,01 гривні/МВт-год.

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Індексація пенсій

З 1 липня втретє за поточний рік підвищать виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Підвищення пенсій торкнеться:

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування;

народних депутатів;

наукових працівників.

Йдеться про майже 300 тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

Очікується, що аналогічно березневому підвищенню максимальна доплата становитиме близько 1 тис. гривень, а мінімальна — 100 гривень. Розмір доплат буде індивідуальним, адже залежить від початкової суми виплати.

Хто залишиться без підвищення

Не отримають підвищення пенсій чотири категорії громадян. Розміри пенсій не планують переглядати для таких осіб:

працюючих пенсіонерів із недостатнім низьким страховим стажем, розрахована пенсія яких не перевищує 2,1 тис. грн;

колишніх працівників органів прокуратури;

пенсіонерів із максимальними виплатами з розрахунку — 20,9 тис. грн;

пенсіонерам, які мають право на довічне грошове утримання.

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Штрафи від Податкової

З 1 липня Податкова служба матиме право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Так, в рамках закону 2970-ІХ вимагатиметься від підзвітних фінансових установ застосовувати заходи перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи рахунки підзвітні.

Нові вимоги стосуються чотирьох категорій організацій, визначених розділом восьмим Загального стандарту звітності CRS:

банки, кредитні спілки;

депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність, номінальні утримувачі;

інвестиційні компанії;

страховики та недержавні пенсійні фонди.

Єдиний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією (CRS) є документом, що передбачає щорічний автоматичний обмін даними між державами, які імплементували багатосторонню конвенцію щодо співпраці між компетентними органами з питань обміну інформації в автоматичному режимі.

За що виписуватимуть штрафи

У рамках нового закону за ігнорування запиту податкової передбачені штрафні санкції. Так, фіскали мають право звертатися до громадян із письмовим запитом про надання потрібної інформації та їх документального підтвердження. Такі запити мають містити:

підстави для запиту;

перелік запитуваних даних та список документів, які необхідно надати;

печатка контролюючого органу.

Штраф у 33,5 тис. грн (п'ять розмірів мінімальної заробітної платні) передбачений за ненадання:

відповіді платника податків на запит;

неподання чи подання документів не в повному обсязі ;

іншої потрібної інформації.

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