Как изменятся с 1 июля тарифы, цены и пенсии

С 1 июля жизнь украинцев подорожает. Фото: google.com

С июля 2023 года украинцев ждет немало новаций. В частности, это касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен на автомобильное топливо, особенностей покупки лекарств, перерасчета пенсий и даже штрафов для бизнеса.

Новини.LIVE собрали информацию об изменениях, которые вступят в силу со второго месяца лета.

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Цены на автомобильное топливо

С 1 июля Украина возвращает довоенные акцизы на автомобильное топливо и повышает налог на добавленную стоимость топлива с 7% до 20%. В этой связи на автозаправочных станциях вырастут цены на все виды автомобильного топлива — бензины, дизель и автогаз.

Ориентировочная налоговая нагрузка на бензины с 1 июля вырастет на 11 гривен на литре, на дизель — около 8 гривен на литре, на сжиженный газ — около 3 гривен.

Но это не значит, что цены топлива вырастут на аналогичную величину! Часть дополнительной налоговой нагрузки возьмут на себя продавцы, то есть сети АЗС. Иными словами, они немного снизят свои аппетиты, то есть маржу с продаж. В результате итоговая цена топлива в течение месяца вырастет ориентировочно на: 7-8 гривен за литре бензина, 5 гривен на литре дизтоплива и почти не изменится для автогаза.

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"Доступные лекарства" по е-рецептам

С 1 июля лекарственные средства, входящие в государственную программу "Доступные лекарства", будут отпускаться только по электронному рецепту. Норму об отпуске лекарства по электронному рецепту будут применять на всей территории Украины, за исключением прифронтовых территорий.

Бумажный рецепт продолжит действовать на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия.

В то же время, на всей территории Украины врачи по просьбе пациентов смогут дополнительно распечатать информационную справку, содержащую информацию о рецепте.

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Новые тарифы водоканалов

С 1 июля стартует первый этап удорожания услуг централизованного водоснабжения и водоотвода. В общей сложности этапов повышения будет два.

Вода станет дороже для 88 водоканалов многих областных центров и крупных городов в среднем на 33%. Для некоторых водоканалов произошел рост выше среднего, именно для них и будет несколько волн. Согласно постановлению регулятора, ожидается рост:

1 июля 2023 года — первый этап;

1 сентября 2023 года — второй этап.

В два этапа повысят тарифы для предприятий:

Винницаоблводоканал;

Житомирводоканал;

Новомосковск водоканал;

Днепро-Западный Донбасс;

Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;

Днепр-Кировоград;

Дрогобычводоканал;

Тернопольводоканал;

Черкассыводоканал;

Черниговводоканал;

Броварытепловодоэнергия;

Укрзализныци.

В Херсонской, Николаевской, Харьковской областях оставят старые тарифы.

В Киевводоканале обнародовали новые цены для жителей города. В июле тариф повысится на 10,75 грн (вместе с НДС) — в общей сложности до 41,136 грн за кубометр:

централизованное водоснабжение — до 22,8 грн/куб. м. вместе с НДС;

централизованный водоотвод — до 18,2 грн/куб. м. вместе с НДС.

Причины удорожания

Пересмотр тарифов обусловлен ростом стоимости его составляющих, в том числе на электрическую энергию.

Во время первого этапа на рост тарифов повлияли:

более высокие цены на электроэнергию;

удорожание реагентов;

изменение объемов реализации.

Во время второго этапа в тариф также заложат:

более высокий уровень оплаты труда;

расходы на исполнение обязательств по международным кредитным соглашениям.

При этом на потребителей, которым предоставляют субсидии, повышение не влияет, ведь им автоматически перечислят суммы.

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Тарифы на газ

Тарифы на голубое топливо НАК "Нафтогаз Украины" утвердил на целый год (до 1 мая 2024 года) на уровне 7,96 грн за куб. метр. Услугами компании пользуются 98% потребителей.

Стоимость газа других поставщиков такова: от 7,7 до 9,99 грн за куб. метр. Самую выгодную цену предлагает столичная компания "ЕРУ Людям", а самая высокую — газоснабжающая компания в Киеве "СветГаз".

Дорогое электричество

В июле украинцы получат платежки за жилищно-коммунальные услуги с большими суммами, учитывая повышение цен на электроэнергию с июня. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.

За июнь придется заплатить больше, ведь стоимость электроэнергии выросла до 2,64 грн/кВт-ч. В отличие от предыдущей системы новый тариф не будет зависеть от объемов потребления ресурса. Раньше населению нужно было платить за электроэнергию по дифференцированным тарифам 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч (за меньший и больший объем потребления).

В Национальной комиссии по государственному регулированию в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решили установить единую цену, которую будут платить и уязвимые, и состоятельные категории граждан.

Электричество для бизнеса

Также Нацкомиссия повысила предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, установив в пределах 3-7,2 тыс. грн за МВт-час. Верхний предел цены на электрическую энергию в ночное время вырастет на 50%, в дневное время повысится на 25%, в вечернее пиковое время потребления ресурса максимальная цена увеличится на 80%.

Согласно постановлению регулятора, максимальная предельная стоимость для бизнеса будет такой:

в ночное время (с 00:00 до 07:00) верхний предел цены на электрическую энергию вырастет на 50% с 2 тыс. до 3 тыс. грн/МВт-ч;

в дневное время (с 07:00 до 19:00) верхний предел стоимости электричества повысится на 25% с 4 тыс. до 5 тыс. грн/МВт-ч;

в вечернее пиковое время потребления ресурса (с 19:00 до 23:00) максимальная цена увеличится на 80% - с 4 тыс. грн до 7,2 тыс. грн/МВт-час.

В то же время минимальную стоимость на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) опустили до 10 гривен/МВт-час.

На балансирующем рынке предельная максимальная цена — 125% от цены на рынке на сутки вперед, минимальная предельная стоимость — 0,01 гривны/МВт-час.

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Индексация пенсий

С 1 июля в третий раз за текущий год повысят выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Повышение пенсий коснется:

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления;

народных депутатов;

научных работников.

Речь идет о почти 300 тысячах пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальным законам.

Ожидается, что аналогично мартовскому повышению максимальная доплата составит около 1 тыс. гривен, а минимальная — 100 гривен. Размер доплат будет индивидуален, ведь зависит от первоначальной суммы выплаты.

Кто останется без повышения

Не получат повышения пенсий четыре категории граждан. Размеры пенсий не планируют пересматривать для таких лиц:

работающих пенсионеров с низким страховым стажем, рассчитанная пенсия которых не превышает 2,1 тыс. грн;

бывших работников органов прокуратуры;

пенсионеров с максимальными выплатами из расчета — 20,9 тыс. грн;

пенсионерам, имеющим право на пожизненное денежное содержание.

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Штрафы от Налоговой

С 1 июля Налоговая служба будет вправе запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Так, в рамках закона 2970-IX потребуется от подотчетных финансовых учреждений применять меры проверки к финансовым счетам для установления того, подотчетны ли счета.

Новые требования касаются четырех категорий организаций, определенных восьмым разделом Общего стандарта отчетности CRS:

банки, кредитные союзы;

депозитарные учреждения, осуществляющие депозитарную деятельность, номинальные держатели;

инвестиционные компании;

страховщики и негосударственные пенсионные фонды.

Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (CRS) является документом, предусматривающим ежегодный автоматический обмен данными между государствами, имплементировавшими многостороннюю конвенцию о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам обмена информации в автоматическом режиме.

За что будут выписывать штрафы

В рамках нового закона за игнорирование запроса налоговой предусмотрены штрафные санкции. Так, фискалы имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужной информации и документального подтверждения. Такие запросы должны содержать:

основания для запроса,;

список запрашиваемых данных и перечень документов, которые нужно предоставить;

печать контролирующего органа.

Штраф в 33,5 тыс. грн (пять размеров минимальной заработной платы) предусмотрен за непредоставление:

ответов налогоплательщика по запросу;

неподачу или предоставление документов не в полном объеме;

другой нужной информации.

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