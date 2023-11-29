Помощь беженцам — какие страны сократят помощь в 2024 году

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

В 2024 году ряд европейских стран, активно финансово поддерживавших украинских беженцев, сократят помощь. Известно, что урежут выплаты Польша, Германия, Чехия и Ирландия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Планы власти Польши

В Польше с нового 2024 года правила, касающиеся помощи украинским беженцам, изменят. Украинцы больше не смогут получать прежнюю денежную помощь от правительства, за исключением уязвимых категорий лиц. В этой стране уже почти два года граждане Украины получают помощь. Как именно изменится подход по оказанию помощи беженцам, станет известно в начале января следующего года.

Намерения правительства Германии

Германия, предоставившая временную защиту большому количеству украинских беженцев, будет сокращать или вообще может отменить выплаты. Также известно, что эта страна снизила необходимый уровень владения языком, чтобы украинцы активнее искали и находили работу. Сейчас достаточно получить уровень B1. Германия платит беженцам около 500 евро ежемесячно на одного человека.

Действия властей Чехии

В 2024 году власти Чехии намерены сократить срок пребывания для бесплатного жилья до 150 дней. Также, если украинские беженцы будут покидать дом без веских причин, их могут лишить мест проживания. Кроме того, чешское правительство планирует уменьшить суммы социальных выплат.

Планы правительства Ирландии

Ирландия также намерена обязать беженцев платить за жилье и урезать социальную помощь. Уже работают над соответствующими изменениями в законодательстве. Сейчас в этой стране украинцы получают ежемесячно по 800 евро и имеют право на бесплатное жилье.

Больше о беженцах

Напомним, украинцы с детьми, которые сейчас находятся в Польше, могут получить денежную помощь. Регистрация проходит до 30 ноября 2023 года включительно.

Украинские беженцы в Германии смогут получать пенсию. Однако для этого нужно отвечать высоким требованиям.

Также мы писали, что Румыния предлагает ряд привлекательных вакансий для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране. Поскольку происходит конкуренция за рабочие руки, готовы брать на работу украинцев без опыта и знания языка.

Граждане Украины в Польше могут оформить новую финансовую помощь от РСРМ. Деньги предоставляются как целым семьям, так и отдельным лицам.