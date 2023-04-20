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Правоохранители разоблачили мошенников, обманувших клиентов ПриватБанка на 2 млн грн

20 апреля 2023 13:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк сообщил о разоблачении мошенников — клиенты банка потеряли 2 млн грн
Платежная карта ПриватБанка. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Обманывали украинцев с помощью фишинга.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Подробности

Силовики задержали членов двух преступных группировок, занимавшихся мошенничеством.

По версии следствия, задержанные создавали фишинговые ссылки, которые копировали интерфейс страниц онлайн-банкингов, порталов платформ объявлений, интернет-магазинов и рассылали в мессенджерах ссылки под предложением оформления финансовых выплат, получения средств за проданный товар.

Пользователи, введя данные на фишинговых сайтах, теряли деньги с карточек, ведь вся информация попадала в руки мошенников. Денежные средства выводили с помощью платежных систем на подконтрольные счета.

От противоправных действий пострадали минимум тысяча человек, потеряв совокупно более 2 миллионов гривен.

"Открыто уголовное производство и сообщено о подозрении пяти членам преступной организации и организованной группы, трое из которых задержаны. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении банка.

ПриватБанк напоминает, что стоит пользоваться только официальными сайтами и каналами получения информации, проверять правильность названия сайтов, где нужно вводить персональные данные.

Больше о проблемах с банками

Ранее мы писали, что в Украине разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.

Также мы писали, что ПриватБанк продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности". В этом случае заморозили счет волонтерам.

Еще клиенты ПриватБанка жаловались, что банк блокирует банковские счета. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях.

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