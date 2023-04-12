Банки повысили ставки — сколько сейчас стоят кредиты

Украинское финучреждение "Ощадбанк" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В марте 2023 года средние процентные ставки по новым займам банков для населения в национальной валюте выросли. По сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,4 п.п., до 36,4% годовых.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ).

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Однако, согласно данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте упали с 20,5% до 20,2% годовых, в то время как по валютным — выросли с 5,5% до 6,2%.

Кредитный портфель банков в марте сократился на 1,3%, до 973 млрд грн, в частности, населению сократилось на 0,2%, до 205 млрд грн, предприятиям — на 1,5%, до 755 млрд. грн.

Депозитные ставки

Государственное финучреждение "ПриватБанк" повысило ставки на вклады на полгода, девять месяцев и год, прибавив к доходности по 3,5%. То есть депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых, вклады на полгода и девять месяцев – 11,5%.

Украинский банк Monobank также повысил депозитные ставки по всем депозитным программам, но несколько меньше — на 1–2,5%. Так, ставка по депозитам в гривне без права досрочного погашения повысилась до 15,5% (на 1,5%), а по депозитам в гривне с правом расторжения договора — до 14,5% (+2,5%).

Что еще стоит знать

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Также мы писали, что в Украине на начало 1 марта 2023 года существенно возросла сумма вкладов граждан, в частности, физлиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Общий объем составил 1,05 трлн гривен.

Напомним, в Украине может быть отменено налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, который зарегистрировали в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.