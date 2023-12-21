Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 21 декабря 2023 года

Золотые слитки и монеты. Фото: reuters.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Среди всех металлов золото занимает почетное место. У золота есть несколько качеств, которые сделали этот металл исключительно ценным для человечества на протяжении всей истории. Он яркий и привлекательный, а также крепкий, податливый и обычно встречается в природе в сравнительно чистой форме. История золота не имеет себе равных по сравнению с историей любого другого металла из-за его ценности, редкости и красоты. На этой неделе мировые цены на золото упали. Хотя цена на золото все еще остается выше 2000 долларов за унцию, она начала снижаться после того, как стало меньше признаков того, что Центральный банк США будет принимать более осторожные решения по денежной политике.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Золото — один из самых плотных металлов. Это хороший проводник тепла и электричества. Он также один из самых мягких и пластичных элементов. Унцию (31,1 г) этого драгоценного металла можно раскатать на площади 17 квадратных метров в очень тонкие листы, называемые сусальным золотом.

Поскольку золото визуально привлекательно, его можно обрабатывать, оно не тускнеет и не поддается коррозии, оно было одним из первых металлов, привлекших внимание человека. Примеры золотых изделий, многие из которых находятся почти в идеальном состоянии, сохранились от древних египетских, минойских, ассирийских и этрусских ремесленников. Этот металл и сейчас остается очень популярным материалом для изготовления украшений и других предметов декора.

Золото служило основой для системы бумажных денег, когда они начали получать широкое распространение в XIX веке. С 1870-х годов до Первой мировой войны золотой стандарт являлся основой мировых валют. Хотя официальная роль золота в международной валютной системе подошла к концу 1970-х годов, этот металл остается очень ценным резервным активом. Приблизительно 45 процентов всего мирового золота хранится правительствами и центральными банками для этой цели. Золото по-прежнему принимается всеми странами как средство международного платежа.

В конце 20 века на четыре страны — Южную Африку, Россию, США и Австралию — приходилось две трети золота, которое ежегодно добывалось во всем мире. В начале 21 века Китай стал мировым лидером по добыче золота.

Большая часть золота, используемая в ювелирных изделиях, сплавляется с серебром, медью и небольшим количеством цинка для получения желтого золота разных оттенков или с никелем, медью и цинком для получения белого золота. Цвет этих золотых сплавов изменяется от желтого до белого с увеличением у них части серебра. Содержимое более 70 процентов серебра приводит к получению сплавов белого цвета. Сплавы золота с серебром или медью используются для изготовления золотых и золотых изделий. Кроме того, существуют сплавы золота с платиной или палладием — они также используются по ювелирному делу.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой взрослый гражданин Украины может воспользоваться услугами ломбардов. В этих местах можно заложить или продать золотые украшения, получив деньги. Следует отметить, что цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку учитываются только стоимость и вес металла, а не оплата труда ювелира за создание украшения.

Также важно помнить, что ломбарды принимают золотые украшения с драгоценными камнями, но при оценке учитывается только вес золота или другого драгоценного металла. Проба на изделии не имеет решающего значения, поскольку сотрудники ломбарда обычно проводят проверку качества металла на месте.

Практически все виды золотых изделий могут быть сданы в ломбард, за исключением некоторых категорий, таких как золото в виде самородков, элементов зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов для изготовления ювелирных изделий. .

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, предупредите об этом заранее, чтобы получить более выгодные финансовые условия. Рекомендуется также очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2410,73 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2403,50 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2317,40 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 794,74 грн/грамм.

375 проба: 894,98 грн/грамм.

500 проба: 1193,31 грн/грамм.

583 проба: 1391,40 грн/грамм.

585 проба: 1396,17 грн/грамм.

750 проба: 1789,97 грн/грамм.

900 проба: 2147,96 грн/грамм.

916 проба: 2186,14 грн/грамм.

925 проба: 2286,38 грн/грамм.

999 проба: 2384,23 грн/грамм.

999,9 проба: 2386,38 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 829,35 грн/грамм.

375 проба: 956,63 грн/грамм.

500 проба: 1263,06 грн/грамм.

583 проба: 1478,90 грн/грамм.

585 проба: 1482,56 грн/грамм.

750 проба: 1903,32 грн/грамм.

900 проба: 2266,65 грн/грамм.

916 проба: 2459,39 грн/грамм.

958 проба: 2506,81 грн/грамм.

999 проба: 2449,8 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь и черметы в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.