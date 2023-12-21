Ціна за 1 г золота в Україні станом на 21 грудня 2023

Золоті зливки та монети. Фото: reuters.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Серед усіх металів золото займає окреме почесне місце. Золото має кілька якостей, які зробили цей метал винятково цінним для людства протягом усієї історії. Він яскравий та має привабливий колір, а також міцний, податливий і зазвичай зустрічається в природі у порівняно чистій формі. Історія золота немає собі рівних в порівнянні з історією будь-якого іншого металу через його цінність, рідкість та красу. Цього тижня світові ціни на золото трохи впали. Хоча ціна на золото все ще залишається вищою за 2000 доларів за унцію, вона почала знижуватися після того, як стало менше ознак того, що Центральний банк США прийматиме більш обережні рішення щодо грошової політики.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Золото — один із найщільніших металів. Це хороший провідник тепла та електрики. Він також один з найм'якших і найпластичніших елементів. Унцію (31,1 грама) цього дорогоцінного металу можна розкатати на площі17 квадратних метрів у надзвичайно тонкі аркуші, що називаються сусальним золотом.

Оскільки золото візуально привабливе, його можна обробляти, воно не тьмяніє і не піддається корозії, воно було одним із перших металів, які привернули увагу людини. Приклади виробів із золота, багато з яких знаходяться майже в ідеальному стані, збереглися від стародавніх єгипетських, мінойських, ассірійських та етруських ремісників. Цей метал продовжує залишатися дуже популярним матеріалом для виготовлення прикрас та інших предметів декору.

Золото служило основою для систем паперових грошей, коли вони почали набувати широкого поширення в XIX столітті. З 1870-х років до Першої світової війни золотий стандарт був основою світових валют. Хоча офіційна роль золота в міжнародній валютній системі добігла кінця 1970-х років, цей метал залишається дуже цінним резервним активом. Приблизно 45 відсотків усього світового золота зберігається урядами та центральними банками для цієї мети. Золото, як і раніше, приймається всіма країнами як засіб міжнародного платежу.

Наприкінці 20-го століття на чотири країни — Південну Африку, Росію, США та Австралію — припадало дві третини золота, яке щорічно добувалося в усьому світі. На початку 21 століття Китай став світовим лідером з видобутку золота.

Більша частина золота, що використовується в ювелірних виробах, сплавляється зі сріблом, міддю та невеликою кількістю цинку для отримання жовтого золота різних відтінків або з нікелем, міддю та цинком для отримання білого золота. Колір цих золотих сплавів змінюється від жовтого до білого зі збільшенням у них частки срібла. Вміст понад 70 відсотків срібла призводить до одержання сплавів білого кольору. Сплави золота зі сріблом або міддю використовуються для виготовлення золотих монет та золотих виробів. Крім того, існують сплави золота з платиною чи паладієм — вони також використовуються у ювелірній справі.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-який дорослий громадянин України має можливість скористатися послугами ломбардів. У цих місцях можна закласти або продати свої золоті прикраси, отримавши гроші. Варто зазначити, що ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки враховуються лише вартість та вага металу, а не оплата праці ювеліра за створення прикраси.

Також важливо пам'ятати, що ломбарди приймають золоті прикраси з дорогоцінним камінням, але при оцінці враховується лише вага золота, чи іншого дорогоцінного металу. Проба на виробі немає вирішального значення, оскільки співробітники ломбарду зазвичай проводять перевірку якості металу на місці.

Практично всі види золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком лише деяких категорій, таких як золото у вигляді самородків, елементів зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалів, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів для виготовлення ювелірних виробів.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, попередьте про це заздалегідь, щоб отримати вигідніші фінансові умови. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2410,73 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2403,50 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2317,40 грн/грам.

Закупівельні ціни на зо лото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 794,74 грн/грам.

375 проба: 894,98 грн/грам.

500 проба: 1193,31 грн/грам.

583 проба: 1391,40 грн/грам.

585 проба: 1396,17 грн/грам.

750 проба: 1789,97 грн/грам.

900 проба: 2147,96 грн/грам.

916 проба: 2186,14 грн/грам.

925 проба: 2286,38 грн/грам.

999 проба: 2384,23 грн/грам.

999,9 проба: 2386,38 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 829,35 грн/грам.

375 проба: 956,63 грн/грам.

500 проба: 1263,06 грн/грам.

583 проба: 1478,90 грн/грам.

585 проба: 1482,56 грн/грам.

750 проба: 1903,32 грн/грам.

900 проба: 2266,65 грн/грам.

916 проба: 2459,39 грн/грам.

958 проба: 2506,81 грн/грам.

999 проба: 2449,8 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь та чермет в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.