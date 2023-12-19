Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 19 грудня 2023

Виробництво алюмінію. Фото: etekina.eu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній є найбільш поширеним металевим елементом в земній корі і кольоровим металом, що найбільш широко використовується у виробництві та економіці. Цей метал та його сплави широко використовуються в авіабудуванні, виробництві будівельних матеріалів, споживчих товарів тривалого користування (холодильників, кондиціонерів, кухонного начиння), електричних провідниках, а також у хімічній та харчовій промисловості. Переробка алюмінію є дуже вигідною з економічної та екологічної точок зору. Переплавлення алюмінієвого брухту споживає лише 5 відсотків енергії, необхідної для виробництва первинного алюмінію з бокситу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у грудні.

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Цікаві факти про алюміній

Чистий алюміній (99,996 відсотків) досить м'який та неміцний; Технічний алюміній (чистота від 99 до 99,6 відсотків) з невеликою кількістю кремнію та заліза твердий та міцний. Крім того, цей метал пластичний і дуже м'який, алюміній можна витягнути в дріт або згорнути в тонку фольгу. Алюміній додається в невеликих кількостях до деяких металів для поліпшення їх властивостей для конкретних цілей, наприклад, алюмінієві бронзи і більшість сплавів на основі магнію.

Крім низької щільності, багато сфер застосування алюмінію і його сплавів грунтуються на його високій електро- і теплової провідності, високої відбивної здатності цього металу і його стійкості до корозії. Своєю корозійною стійкістю алюміній зобов'язаний суцільній плівці оксиду алюмінію, яка швидко утворюється на алюмінієвій поверхні під впливом повітря.

Сучасний електролітичний метод виробництва алюмінію був відкритий майже одночасно і абсолютно незалежно Чарльзом Мартіном Холлом із США та Полем Еру із Франції у 1886 році. Очищений оксид алюмінію розчиняють у розплавленому кріоліті і електролізі та піддають дії постійного струма. Під дією струму кисень глинозему осідає на вуглецевому аноді і виділяється у вигляді вуглекислого газу, а вільний розплавлений алюміній — який важчий за електроліт — відкладається на вуглецевій підкладці в нижній частині елемента.

Хоча сучасний процес плавки Холла-Еру в принципі не змінився, він сильно відрізняється за масштабом та деталями від початкового процесу. Сучасні технології дозволили суттєво покращити обладнання та матеріали та знизити кінцеві витрати. На сучасному плавильному заводі глинозем розчиняється у відновлювальних котлах — глибоких прямокутних сталевих корпусах, покритих вуглецем, — які заповнені розплавленим електролітом, що складається в основному із поэднання натрію, алюмінію та фтору.

Оскільки переплавлення алюмінієвого брухту потребує лише 5 відсотків енергії, необхідної для виробництва первинного алюмінію з бокситу, його переробка є дуже вигідною з економічної та екологічної точок зору. Незадовго до Першої світової війни брухт, що утворювався при виготовленні промислових та побутових виробів з алюмінію, збирався підприємцями, які і розпочали так звану промисловість вторинного алюмінію.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здачі в пункти прийому вторинної сировини можуть змінюватись в залежності від декількох факторів, таких як стан брухту та наявність домішок. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле є найбільш цінним брухтом цього металу. Алюмінієві профілі також можуть приносити високий прибуток, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки для напоїв зазвичай оцінюються нижче.

Для успішної підготовки алюмінієвого брухту до здачі слід дотримуватись кількох основних рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт відповідно до його типу та стану, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від зайвих домішок, таких як пластик чи скло, щоб отримати більш високу ціну в момент здачі.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, впливаючи на його оцінку. Однак, варто зазначити, що деякі пункти прийому можуть завищувати вагу ізоляції.

Видаліть сліди корозії з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, він може містити забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, тому що багато пунктів прийому надають вигідніші умови оптовим постачальникам, завдяки цьому можна отримати більшу ціну.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 80 грн;

Вінницька область — від 50 до 70 грн;

Волинська область — 35 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 50 грн;

Житомирська область — від 35 до 50 грн;

Закарпатська область — від 35 до 60 грн;

Запорізька область — від 70 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 35 грн;

Кіровоградська область — від 35 до 45 грн;

Львівська область — від 40 до 50 грн;

Миколаївська область — від 40 до 50 грн;

Одеська область — від 50 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 50 грн;

Рівненська область — від 25 до 35 грн;

Сумська область — від 35 до 45 грн;

Тернопільська область — від 25 до 35 грн;

Харківська область — від 45 до 80 грн;

Хмельницька область — від 25 до 35 грн;

Черкаська область — від 30 до 35 грн;

Чернівецька область — від 30 до 45 грн;

Чернігівська область — від 30 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото, чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.