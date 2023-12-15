Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 15 грудня 2023

Виливка металу. Фото: nyteknik.se

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Всі метали зазвичай розділяють на чорні та кольорові залежно від їхнього складу. Вони складаються з металевих елементів, однак їх склад варіюється в залежності від типу. Метал вважається чорним, якщо він містить залізо, наприклад, сталь та чавун. При цьому, як сталь, так і чавун часто використовують у багатьох сферах людьскої діяльності, але у числі найпоширеніших — виробництво та будівництво. Саме в цих напрямках чермет набув максимальної популярності. Процес переробки чорних металів сприяє скороченню обсягу відходів, завдає менше шкоди навколишньому середовищу і може приносити хороший дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про чорні метали

Найбільш ранні доісторичні залізні артефакти, що збереглися, датуються 4-м тисячоліттям до нашої ери. Вони були знайдені в Єгипті та виготовлені з метеоритного залізо-нікелю. Невідомо, коли і де почалася виплавка заліза з руд, але до кінця 2-го тисячоліття до н.е. залізо вироблялося в регіоні від Греції до Індії та країнах Африки на південь від Сахари.

Деякі вчені вважають, що розвиток технології виробництва заліза був викликаний порушенням торгових шляхів з міддю та оловом через розпад імперій наприкінці пізнього бронзового віку. Ці метали, особливо олово, доводилося перевозити на великі відстані, тоді як залізні руди були широко доступні.

Найраніший предмет із виплавленого заліза в Європі — це лезо ножа катакомбної культури, який було знайдено на території сучасної України. Знахідка датована приближно 2500 роком до н. е. Протягом більшої частини середнього та пізнього бронзового віку в Європі залізо було присутнє, хоча і в недостатній кількості. Його використовували для особистих прикрас та невеликих ножів, для ремонту бронзи та біметалічних виробів.

Великі виробничі потужності з виробництва сталі призводять до викидів значної кількості вуглекислого газу в атмосферу. За оцінками, у 2019 році від 7 до 9% світових викидів вуглекислого газу утворюются саме від сталеливарної промисловості. Очікується, що скорочення цих викидів відбудеться за рахунок зміни основного методу виробництва з використанням коксу, збільшення переробки сталі та застосування технології уловлювання вуглецю.

Переробка сталі потребує приблизно на 75% менше енергії порівняно з виробництвом сталі із сировини – цього достатньо, щоб забезпечити електрикою близько 18 мільйонів будинків.

Як правильно здавати металобрухт

Чермет отримують із залізної руди, запаси якої величезні, але далеко не нескінченні. Крім того, енергоємний процес виробництва первинного металу негативно впливає на навколишнє середовище та погіршує екологію.

У зв'язку з цим для виготовлення сталей і чавунів дедалі частіше використовується вторинна переробка металевих виробів, що стали непотрібними — металобрухту. Цей метод дозволяє повторно використовувати метал у виробництві, сприяючи економії природних ресурсів та охороні навколишнього середовища і отримувати за це гроші.

При здачі металобрухту рекомендується звернути увагу на такі важливі моменти:

Відокремлюйте чорні та кольорові метали, оскільки кольорові метали оцінюються вище на пунктах прийому металобрухту.

Розділяйте нержавіючу сталь від вуглецевої, враховуючи, що нержавіюча сталь дорожча.

Розбирайте складні вироби на більш прості компоненти.

Очищайте брухт від іржі та домішок, а також позбавляйтесь неметалевих включень.

По можливості розрізайте великі конструкції на дрібніші частини для полегшення процесу їхньої переробки.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4 грн до 5 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн

Житомирська область — від 3 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн

Львівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 3 грн до 4,5 грн

Сумська область — від 3 грн до 4,5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 4 грн

Харківська область — від 4 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 2 грн до 4 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у грудні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.