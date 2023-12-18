Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 18 грудня 2023

Виливка металу. Фото: 2stock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь займає провідну позицію серед ключових металів у світовій індустрії. Цей сплав застосовують у різних галузях, починаючи від електроніки та закінчуючи будівництвом. Переробка міді — це дуже корисний процес як для економіки, так і для екології, тому що він сприяє ефективному використанню природних ресурсів. Наприклад, для виробництва однієї тонни міді із руди потрібно в 5-10 разів більше енергії, ніж при переробці вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у грудні.

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Чиста мідь — це м'який метал, який можна перетворити на міцні та в'язкі сплави. Мідь також гнучка, міцна, антибактеріальна і має здатність дуже добре проводити тепло та електрику. Крім того, що мідь добре підходить для зварювання та паяння, вона також пожежобезпечна.

Людство використовує мідь вже понад 10 тисяч років. За ці тисячоліття ми навчилися використовувати цей метал все більш універсальними способами. Мідь та її 400 різних сплавів використовуються в різних областях, таких як будівництво та електроніка, охорона здоров'я, архітектура та мистецтво.

Мідь — це природна частина ґрунтів та всіх водних середовищ. Це необхідний і навіть життєво важливий мікроелемент, що потрібен живим організмам. Мідь є одночасно каталітичним елементом та структурною частиною багатьох білків. Якщо міді недостатньо, страждає екологічна різноманітність. Наприклад, два найважливіші продукти харчування у світі — рис та пшениця — швидко реагують на нестачу міді. Те саме стосується і людей, водних організмів, свійських тварин і великої рогатої худоби.

Популярні мідні сплави, такі як латунь та бронза, використовуються, серед іншого, в охолоджувачах, обігрівачах, сонячних панелях, трубах, водопровідних трубах та дахах. Чиста мідь найчастіше зустрічається в електроніці. У лікарнях та громадських місцях мідь використовується через її антибактеріальну дію.

Оскільки властивості міді залишаються незмінними під час переплавлення, за останні 25 років вона стала важливим матеріалом для людства через можливість використання вторинної переробки. Надійний виробничий процес також допомагає нам реагувати на зростаючу світову потребу у міді.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Мідь — це метал з досить високою вартістю, який, як було зазначено раніше, широко використовується в різних галузях. Ціни на мідь у пунктах прийому металобрухту можуть змінюватись з кількох причин. Насамперед, на формування ціни впливає якість металу, наприклад, наявність домішок, ступінь окислення і загальний стан брухту.

Щоб максимізувати прибуток від здачі брухту міді, слід виконати кілька простих кроків. Наприклад, доцільно позбавитися інших матеріалів і металів, які можуть бути в брухті.

Якщо у вас є мідні дроти, їх можна здавати разом із ізоляцією. Проте варто пам'ятати, що ізоляція збільшує вагу і може знизити загальну ціну металу. Деякі люди намагаються видалити ізоляцію, шляхом спалення, але це може вплинути на якість міді. Обпалена мідь із вираженим окисленням може мати меншу вартість.

Пункти прийому готові приймати різні форми міді, такі як кабелі, обмотки мідних двигунів, сантехнічне обладнання, мідні труби та багато іншого. Також слід зазначити, що вигідніше збирати великі обсяги міді і здавати їх за один раз, так у вас буде можливість отримати кращий тариф.

Ціни на брухт міді в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 230 до 250 грн;

Вінницька область — від 180 до 195 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 230 грн;

Житомирська область — від 140 до 180 грн;

Закарпатська область — від 130 до 160 грн;

Запорізька область — від 190 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 180 до 200 грн;

Львівська область — від 190 до 200 грн;

Миколаївська область — від 220 до 250 грн;

Одеська область — від 230 до 255 грн;

Полтавська область — від 210 до 240 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 150 до 170 грн;

Харківська область — від 250 до 275 грн;

Хмельницька область — від 190 до 215 грн;

Черкаська область — від 140 до 160 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 190 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото, чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.