Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 2 декабря 2023 года

Изготовление металла. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — универсальный металл, используемый в строительстве, машиностроении, электротехнике, упаковке, производстве потребительских товаров, а также в аэрокосмической технике, судостроении, химической и пищевой промышленности. А еще это один из наиболее перерабатываемых материалов в мире. Переработанный алюминий сохраняет все характеристики первичного металла и может многократно использоваться без потери качества. Переработка алюминия способствует экономии природных ресурсов и может принести хорошие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в декабре.

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Интересные факты об алюминии

Деталь из алюминия весит всего одну треть от стальной (2,7 г/см3). Кроме того, малый вес алюминия облегчает его производство и работу с ним на строительных площадках. Легкий вес также снижает энергопотребление при транспортировке, что делает алюминий не только легким и универсальным материалом, но и экономически выгодным.

Алюминий очень пластичен, из него можно изготавливать практически все: от велосипедных рам и корпусов лодок до кухонной утвари. Его легко обрабатывать как в холодном, так и горячем состоянии, кроме того, существует множество сплавов из этого металла. Алюминиевые сплавы обычно используются для улучшения свойств алюминия в конкретных инженерных конструкциях и компонентах, где важен легкий вес или стойкость к коррозии. Наиболее распространенными элементами, используемыми в алюминиевых сплавах, являются магний, кремний, марганец, цинк и медь.

Немногие материалы так легко можно перерабатывать, как алюминий. Для его переработки требуется всего 5% энергии от производства первичного металла. Фактически, 75% всего когда-то произведенного алюминия до сих пор используется.

Поскольку алюминий не содержит железа, он не ржавеет. Ржавеют только металлы, содержащие железо, в том числе сталь. Это делает алюминий удобным материалом для наружного применения, где влажность является проблемой. Алюминиевые изделия выдерживают дождь, мокрый снег, снег и влажность, не ржавея.

Некоторые из первых задокументированных случаев использования алюминия произошли тысячи лет назад в Древней Греции. К тому времени люди красили одежду квасцами, которые, конечно же, содержали алюминий. При этом промышленное производство алюминия как металла началось только в конце 19 века, когда был изобретен процесс Холла — Эру.

Как правильно сдавать лом алюминия

Алюминий, неотъемлемая часть современной жизни. Этот металл можно встретить повсюду:

в трансформаторных обмотках, высоковольтных кабелях, конденсаторах, а также в деталях измерительных приборов.

в корпусах самолетов, лодок и катамаранов.

в деталях двигателей, бамперах, каркасах автомобилей и деталях велосипедов.

в листах кровли, водостоках, каркасах зданий, лестницах и оконных рамах.

в деталях стоматологического и рентгенологического оборудования и инструментов

в радиаторах, холодильниках, кондиционерах, стиральных машинах и корпусах смартфонов.

в кастрюлях, чайниках, кружках, ложках, вилках, бидонах, мясорубках и тазах.

в банках для напитков, баллончиках, контейнерах для консервирования и пищевой фольге.

Как отличить алюминий от других металлов:

Чтобы отличить алюминий от стали или чугуна, можно использовать магнит: алюминиевые изделия не притягиваются к магниту.

Дюраль, похожий на алюминий по цвету (это сплав алюминия с медью и магнием, который считается более крепким), при ударе издает более глухой звук, чем алюминий. Кроме того, этот сплав гнется, а не ломается при сгибании, а при сверлении стружка алюминия, в отличие от дюраля, легко отходит и не прилипает к сверлу.

Отличить алюминий от нержавеющей стали или титана можно, проведя по куску металла ножом. Нержавеющая сталь останется неповрежденной, тогда как на алюминии будет виден след. Если провести металлическим куском по белой бумаге, алюминий оставит серый след. При использовании болгарки для распила обоих металлов от нержавеющей стали будет много искр, в то время как от алюминия их почти не будет.

Хотя олово похоже на алюминий по цвету, его стоимость значительно выше. Этот менее крепкий металл легко гнется и имеет более тяжелый вес. Олово, подобно алюминию, оставляет серый след на белой бумаге и распадается в порошок при температуре ниже 32°C.

Отличить алюминий от цинка тоже несложно. Если поднести кусочек цинка к огню на газовой плите, он начнет плавиться, алюминий только нагреется (алюминий плавится при +660 °C). Кроме того, цинк более тяжелый, плотный и устойчивый к механическому воздействию.

Алюминий можно отличить от серебра, проведя маленький опыт. Сделайте на кусочке металла пилочкой для ногтей маленький надпил и нанесите на это место серную мазь, которую можно приобрести в аптеке. Через 10 минут на этом месте серебро потемнеет, а алюминий не изменит своего цвета.

Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется следовать нескольким советам:

Разделите алюминиевый лом в соответствии с его типом и состоянием, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость. Это повысит шансы на получение более высокой цены.

Очистите алюминиевый металлолом от лишних материалов, таких как пластик или стекло. Чем чище лом, тем более высокую цену можно получить за него.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка увеличит общий вес материала, который не засчитают как лом, а некоторые пункты приема могут сильно завышать вес изоляции проводов.

Устраните следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, он может загрязниться от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 70 грн;

Винницкая область — от 30 до 60 грн;

Волынская область — 30 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 30 до 40 грн;

Житомирская область — от 30 до 40 грн;

Закарпатская область — от 20 до 40 грн;

Запорожская область — от 45 до 80 грн;

Ивано—Франковская область — от 25 до 40 грн;

Кировоградская область — от 30 до 40 грн;

Львовская область — от 30 до 35 грн;

Николаевская область — от 40 до 50 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 25 до 45 грн;

Сумская область — от 35 до 40 грн;

Тернопольская область — от 20 до 30 грн;

Харьковская область — от 45 до 60 грн;

Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;

Черкасская область — от 25 до 30 грн;

Черновицкая область — от 35 до 55 грн;

Черниговская область — от 35 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и латуни в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.