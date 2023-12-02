Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 2 грудня 2023

Виготовлення металу. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — універсальний метал, що використовується у будівництві, машинобудуванні , електротехніці, упаковці, виробництві споживчих товарів, а також в аерокосмічній техніці, суднобудуванні, хімічній та харчовій промисловості. А ще це один з матеріалів, що найбільше переробляються у світі. Перероблений алюміній зберігає всі характеристики первинного металлу і може багаторазово використовуватися без втрати якості. Переробка алюмінію сприяє економії природних ресурсів та може принести непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у грудні.

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Цікаві факти про алюміній

Деталь з алюмінію важить лише одну третину від сталевої (2,7 г/см3). Крім того, що мала вага алюмінію полегшує його виробництво або роботу з ним на будівельних майданчика. Легка вага також знижує енергоспоживання під час транспортування, що робить алюміній не лише легким та універсальним матеріалом, а й економічно вигідним.

Алюміній дуже пластичний, і з нього можна виготовляти все: від велосипедних рам та корпусів човнів до кухонного начиння. Його легко обробляти як у холодному, так і гарячому стані, крім того існує безліч сплавів з цього металу. Алюмінієві сплави зазвичай використовуються для покращення властивостей алюмінію в конкретних інженерних конструкціях та компонентах, де важлива легка вага чи стійкість до корозії. Найбільш поширеними елементами, що використовуються в алюмінієвих сплавах, є магній, кремній, марганець, цинк та мідь.

Небагато матеріалів так легко можна переробляти, як алюміній. Для його переробки потрібно всього 5% енергії від виробництва первинного металу . Фактично, 75% всього колись виробленого алюмінію й досі використовується.

Оскільки алюміній не містить заліза, він не іржавіє. Іржавіють лише метали, що містять залізо, у тому числі сталь. Це робить алюміній зручним матеріалом для зовнішнього застосування де вологість є проблемою. Алюмінієві вироби витримують дощ, мокрий сніг, сніг та вологість, не іржавіючи.

Деякі з перших задокументованих випадків використання алюмінію сталися тисячі років тому у Стародавній Греції. На той час люди фарбували одяг галуном, який, звичайно ж, містив алюміній. При цьому промислове виробництво алюмінію як металу почалося лише наприкінці 19 століття, коли було винайдено процес Холла — Еру.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Алюміній, невід'ємний елемент сучасного життя. Цей метал можна зустріти повсюди:

в трансформаторних обмотках, високовольтних кабелях, конденсаторах, а також деталях вимірювальних приладів.

в корпусах літаків, човнів та катамаранів.

в деталях двигунів, бамперах, каркасах автомобілів та деталях велосипедів.

в листах покрівлі, водостоках, каркасах будівель, сходах та віконних рамах.

в деталях стоматологічного та рентгенологічного обладнання та інструментах

в радіаторах, холодильниках, кондиціонерах, пральних машинах та корпусах смартфонів.

в каструлях, чайниках, кухлях, ложках, виделках, бідонах, м'ясорубках та тазах.

в банках для напоїв, балончиках, контейнерах для консервування та харчовій фользі.

Як відрізнити алюміній від інших металів:

Щоб відрізнити алюміній від сталі чи чавуну, можна застосувати магніт: алюмінієві вироби не притягуються до магніту.

Дюраль, схожий на алюміній за кольором (це сплав алюмінію з міддю та магнієм, який вважається міцнішим), при ударі видає глухіший звук, ніж алюміній. Крім того, цей сплав гнеться, а не ламається при згинанні, а при свердлінні стружка алюмінію, на відміну від дюралю, легко відходить і не прилипає до свердла.

Відрізнити алюміній від нержавіючої сталі або титану можна, провівши по шматку металу ножем. Нержавіюча сталь залишиться непошкодженою, тоді як на алюмінії буде видно слід. Якщо провести металевий шматок по білому паперу, то алюміній залишить сірий слід. При використанні болгарки для пиляння обох металів, від нержавіючої сталі буде багато іскор, в той час як від алюмінію їх майже не буде.

Хоча олово схоже на алюміній за кольором, його вартість значно вища. Цей менш міцний метал легко гнеться і має більш важку вагу. Олово, подібно до алюмінію, залишає сірий слід на білому папері і розпадається в порошок при температурі нижче 32°C.

Відрізнити алюміній від цинку також нескладно. Якщо піднести шматочок цинку до вогню на газовій плиті, він почне плавитись, тоді як алюміній тільки нагріється (алюміній плавиться при +660 °C). Крім того, цинк більш важкий, щільний та стійкий до механічного впливу.

Алюміній можна відрізнити від срібла, провівши невеликий експеримент. Зробіть на шматочку металу пилочкою для нігтів маленький надпил і нанесіть на це місце сірчану мазь, яку можна придбати в аптеці. Через 10 хвилин на цьмому місці срібло потемнішає, а алюміній не змінить свого кольору.

Для підготовки алюмінієвого брухту до здачі рекомендується дотримуватись кількох порад:

Розділіть алюмінієвий брухт відповідно до його типу та стану, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість. Це підвищить шанси на отримання більш високої ціни.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від зайвих матеріалів, таких як пластик чи скло. Чим чистішим є брухт, тим більш високу ціну можна отримати за нього.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка збільшить загальну вагу матеріалу, яку не зарахують як брухт, а деякі пункти прийому можуть дуже завищувати вагу ізоляції проводів.

Усуньте сліди корозії з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, він може забруднитись від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, оскільки багато пунктів прийому надають вигідніші умови оптовим постачальникам.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 70 грн;

Вінницька область — від 30 до 60 грн;

Волинська область — 30 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 40 грн;

Житомирська область — від 30 до 40 грн;

Закарпатська область — від 20 до 40 грн;

Запорізька область — від 45 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 40 грн;

Львівська область — від 30 до 35 грн;

Миколаївська область — від 40 до 50 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 25 до 45 грн;

Сумська область — від 35 до 40 грн;

Тернопільська область — від 20 до 30 грн;

Харківська область — від 45 до 60 грн;

Хмельницька область — від 20 до 35 грн;

Черкаська область — від 25 до 30 грн;

Чернівецька область — від 35 до 55 грн;

Чернігівська область — від 35 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та латуні в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здача металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.