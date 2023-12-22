Цены на металлолом черного металла в Украине 22 декабря 2023 года

Производство металла. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черными металлами называются железо и его углеродсодержащие сплавы, такие как чугун и сталь. Они находят широкое применение в строительстве, машиностроении, транспорте и других отраслях промышленности, играя важную роль в развитии человечества. Эти материалы были ключевыми для строительства первых цивилизаций, разработки новых технологий и улучшения качества жизни.

Существует множество причин, по которым утилизация и переработка металлолома является важным и ответственным шагом, а еще это может принести неплохие деньги. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

Читайте также:

Интересные факты о железе, стали и чугуне

Чугун является одним из самых древних представителей черных металлов. Исторически он применялся в различных отраслях, включая строительство мостов, ковку изделий, изготовление заборов, лав и других элементов наружного декора. За счет своего характерного внешнего вида и возможности литья чугун стал популярным материалом для создания украшений и декоративных элементов.

Булатная сталь, известная на западе как сталь Вутц, представляет особую технологию производства стали, где после плавления компонентов в тигле полученный слиток медленно охлаждается. Этот процесс придает структуре неоднородность, что проявляется в формировании на поверхности уникального узора. Этот узор делает металл не только неповторимым, но также придает ему изысканный внешний вид. В результате нож, изготовленный из стали булатной стали, становится в большей степени произведением искусства, чем просто инструментом для резки.

Черные металлы делятся на два основных вида: стали и чугуны. Главная разница между ними состоит в содержании углерода. Сталь представляет собой сплав железа и углерода, содержащий менее 2,14% углерода. Этот материал обладает высокой прочностью, пластичностью и хорошей ковкостью. Чугун, в свою очередь, представляет собой сплав железа и углерода, содержащий более 2,14% углерода. Чугун имеет высокую жесткость, но при этом более хрупок по сравнению со сталью.

Точка плавления железа равна 1538 градусам Цельсия, а точка кипения достигает 2862 градусов Цельсия. Это означает, что при температуре выше 1538 градусов Цельсия железо преобразуется в жидкость, а при температуре выше 2862 градусов Цельсия оно преобразуется в пар.

Затраты на производство стали значительно сократились за последние десятилетия. В Северной Америке расходы снизились на 60% после Второй мировой войны и еще на 34% с 1972 года. Это привело к значительному увеличению объемов производства стали в этом регионе, ставшему одним из крупнейших мировых производителей этого металла.

Как правильно сдавать металлолом

Источником черных металлов, как известно, является железная руда, но ее запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных временных и энергетических затрат, негативно влияя на окружающую среду. В свете этих фактов сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может быть очень полезна. Путем переработки использованных металлических изделий не только уменьшается экологический ущерб, но можно заработать неплохие деньги.

Для тех, кто впервые собирается сдать металлолом, важно обратить внимание на следующие аспекты:

Мелкие детали и изделия более привлекательны для пунктов приема металла, поскольку их обработка и транспортировка более удобна и экономична.

Крупногабаритные конструкции оцениваются ниже, потому что их транспортировка и взвешивание требуют больше ресурсов. Следует помнить, что стоимость металлолома может уменьшиться, если требуется применение режущего оборудования для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Разделение на черные и цветные металлы: черные металлы включают сталь и чугун. При сдаче лома их следует отделить от цветных металлов. Цветные металлы — это алюминий, медь, латунь и другие. Их следует также сортировать, поскольку они могут оцениваться по разным ставкам, но всегда выше лома черных металлов.

Нержавеющая сталь также часто имеет более высокую стоимость по сравнению с обычной углеродистой сталью. Поэтому разделение их при сдаче металлолома может помочь получить более выгодные условия.

Изделия, содержащие неметаллические компоненты (пластик, стекло и др.) могут быть менее ценными. Поэтому перед сдачей такие изделия следует очистить от включений.

Загрязнения, такие как ржавчина, теплоизоляция, асбест и другие материалы могут также снизить цену металлолома. Очистка изделий от них перед сдачей поможет получить более высокую стоимость металла.

Сдача большого объема металлолома за один раз может увеличить конечную цену, поскольку многие пункты приема предоставляют более выгодные условия для больших объемов.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 3 грн до 6 грн

Винницкая область — от 2 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 3 грн до 5 грн

Житомирская область — от 2 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 5 грн

Запорожская область — от 3 грн до 6 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн

Львовская область — от 3 грн до 4,5 грн

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн

Полтавская область — от 3 грн до 4,5 грн

Сумская область — от 4 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 2 грн до 5 грн

Харьковская область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн

Черновицкая область — от 2 грн до 4 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.