Ціни на брухт чорного металу в Україні 22 грудня 2023 року

Виробництво металу. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорними металами називаються залізо та його сплави, що містять вуглець, такі як чавун та сталь. Вони знаходять широке застосування у будівництві, машинобудуванні, транспорті та інших галузях промисловості, граючи значної ролі у розвитку людства. Ці матеріали були ключовими для будівництва перших цивілізацій, розробки нових технологій та покращення якості життя.

Існує безліч причин, через які утилізація та переробка металобрухту є важливим та відповідальним кроком, а ще це може принести непогані гроші. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про залізо, сталь та чавун

Чавун є одним із найдавніших представників чорних металів. Історично він застосовувався у різних галузях, включаючи будівництво мостів, кування виробів, виготовлення огорож, лав та інших елементів зовнішнього декору. За рахунок свого характерного зовнішнього вигляду та можливості лиття у різноманітні форми чавун став популярним матеріалом для створення прикрас та декоративних елементів.

Булатна сталь, відома на заході як сталь Вутц, представляє особливу технологію виробництва сталі, де після плавлення компонентів у тиглі отриманий злиток повільно охолоджується. Цей процес надає структурі неоднорідність, що проявляється у формуванні на поверхні унікального візерунка. Цей візерунок робить метал не тільки неповторним, але також надає йому вишуканий зовнішній вигляд. В результаті ніж, виготовлений зі сталі булатної сталі, стає більшою мірою витвором мистецтва, ніж просто інструментом для різання.

Чорні метали поділяються на два основні види: сталі та чавуни. Головна різниця між ними полягає у вмісті вуглецю. Сталь є сплавом заліза і вуглецю, що містить менше 2,14% вуглецю. Цей матеріал має високу міцність, пластичність і хорошу ковкість. Чавун, у свою чергу, є сплавом заліза і вуглецю, що містить більше 2,14% вуглецю. Чавун має високу жорсткість, але при цьому більш крихкий в порівнянні зі сталлю.

Точка плавлення заліза дорівнює 1538 градусів за Цельсієм, а точка кипіння досягає 2862 градусів за Цельсієм. Це означає, що при температурі вище 1538 градусів Цельсія залізо перетворюється на рідину, а при температурі вище 2862 градусів Цельсія воно перетворюється на пару.

Витрати на виробництво сталі значно скоротилися протягом останніх десятиліть. У Північній Америці витрати зменшилися на 60% після Другої світової війни та ще на 34% з 1972 року. Це призвело до значного збільшення обсягів виробництва сталі у цьому регіоні, який став одним із найбільших світових виробників цього металу.

Як правильно здавати металобрухт

Джерелом чорних металів, як відомо, є залізна руда, але її запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних тимчасових та енергетичних витрат, при цьому негативно впливаючи на довкілля. У світлі цих фактів здавання металобрухту в пункти прийому вторинної сировини може бути надзвичайно корисним. Шляхом переробки використаних металевих виробів не лише зменшується екологічна шкода, а й можна заробити непогані гроші.

Для тих, хто вперше збирається здати металобрухт, важливо звернути увагу на такі аспекти:

Дрібні деталі та вироби більш привабливі для пунктів прийому металу, оскільки їх обробка та транспортування зручніша та економічніша.

Великогабаритні конструкції оцінюються нижче, тому що їх транспортування та зважування вимагають більше ресурсів. Варто пам'ятати, що вартість металобрухту може зменшитись, якщо потрібне застосування різального обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням у прес.

Поділ на чорні та кольорові метали: Чорні метали включають сталь і чавун. При здачі брухту їх варто відділити від кольорових металів. Кольорові метали — це алюміній, мідь, латунь та інші. Їх слід також сортувати, оскільки вони можуть оцінюватися за різними ставками, але завжди вищими ніж брухт чорних металів.

Нержавіюча сталь також часто має більш високу вартість порівняно із звичайною вуглецевою сталлю. Тому розділення їх при здачі металобрухту може допомогти отримати вигідніші умови.

Вироби, що містять неметалеві компоненти (пластик, скло та ін), можуть бути менш цінними. Тому перед здаванням такі вироби варто очистити від таких включень.

Забруднення, такі як іржа, теплоізоляція, азбест та інші матеріали можуть також знизити ціну металобрухту. Очищення вирубів від них перед здаванням допоможе отримати більш високу вартість за метал.

Здавання великого обсягу металобрухту за один раз може збільшити кінцеву ціну, оскільки багато пунктів прийому надають вигідніші умови для великих обсягів.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3 грн до 6 грн

Вінницька область — від 2 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 3 грн до 5 грн

Житомирська область — від 2 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 5 грн

Запорізька область — від 3 грн до 6 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн

Львівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн

Полтавська область — від 3 грн до 4,5 грн

Сумська область — від 4 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 2 грн до 5 грн

Харківська область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн

Чернівецька область — від 2 грн до 4 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.