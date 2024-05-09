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Цены на чермет в мае — сколько стоит 1 кг лома в Украине

9 мая 2024 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 9 мая 2024 года
Отливка металла. Фото: Boris Bukovsky/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы представляют собой сплавы железа с другими элементами, содержащие более 2,14% углерода. Они играют ключевую роль в различных отраслях промышленности, таких как строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов является экологически безопасным процессом, что способствует сокращению объема отходов и приносит дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в мае.

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Интересные факты о черных металлах

В III веке до нашей эры мастера из южной Индии применяли тигли для плавки кованого железа с использованием древесного угля, производя таким образом сталь "вуц". Этот тип стали можно распознать по характерному узору, известному как "плетеный узор" или "волны". Этот узор формируется путем скоплений углерода полосами, образующихся при плавлении небольшого количества карбидообразующих элементов, таких как хром, ванадий и вольфрам.

Существует два основных метода производства стали. Первый — это метод, который начинается с плавления железной руды в доменной печи, что затем подвергается продуванию воздухом в конвертере для удаления примесей. Более современный способ производства стали основан на использовании электродуговой печи, где стальная шихта расплавляется под воздействием электрического тока.

В производстве стали в основном применяются стальной лом или чугун. Для производства 1 тонны стали в электродуговой печи требуется примерно: 710 кг стального лома, 586 кг железной руды, 150 кг угля и 88 кг известняка.

Производство 1 тонны стали в доменной печи требует примерно такое количество ресурсов: 1370 кг железной руды, 780 кг угля, 270 кг известняка и 125 кг стального лома.

Изобретение первой технологии массового производства стали в середине 1850-х годов приписывают Генри Бессемеру. Сегодня сталь по-прежнему производится с применением технологии, основанной на бессемеровском процессе, включающем продувание воздухом расплавленного чугуна для окисления материала и удаления примесей.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война привела к разрушению двух третей металлургической промышленности Украины. К примеру, в 2021 году украинские металлургические предприятия произвели 21 миллион тонн чугуна, тогда как в 2023 году этот показатель сократился до всего 6 миллионов тонн. Существенное понижение также наблюдалось в производстве стали.

Пендзин также отметил снижение экспорта украинской металлургии, вызванное российским вторжением.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумская область – от 3,5 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 6 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

Также мы писали, что Национальный банк Украины сделал прогноз мировых цен на нефть и природный газ на ближайшие три года. В частности, регулятор ожидает понижения стоимости голубого топлива.

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