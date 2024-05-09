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Ціни на чормет у травні — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

9 травня 2024 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 9 травня 2024 року
Відливання металу. Фото: Boris Bukovsky/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Чорні метали є сплавами заліза з іншими елементами, що містять понад 2,14% вуглецю. Вони відіграють ключову роль у різних галузях промисловості, таких як будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів є екологічно безпечним процесом, що сприяє скороченню обсягу відходів і приносить додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у травні.

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Цікаві факти про чорні метали

У ІІІ столітті до нашої ери майстри з південної Індії застосовували тиглі для плавки кованого заліза з використанням деревного вугілля, виробляючи таким чином сталь "вуц". Цей тип сталі можна розпізнати за характерним візерунком, відомим як "плетений візерунок" або "хвилі". Цей візерунок формується шляхом смужкових скупчень вуглецю, що утворюються при плавленні невеликої кількості карбідоутворювальних елементів, таких як хром, ванадій і вольфрам.

Існує два основних методи виробництва сталі. Перший — це метод, який починається з плавлення залізняку в доменній печі, що потім піддається продуванню повітрям у конвертері для видалення домішок. Більш сучасний спосіб виробництва сталі заснований на використанні електродугової печі, де сталева шихта розплавляється під впливом електричного струму.

У виробництві сталі в основному застосовуються сталевий брухт або чавун. Для виробництва 1 тонни сталі в електродуговій печі потрібно приблизно: 710 кг сталевого брухту, 586 кг залізної руди, 150 кг вугілля та 88 кг вапняку.

Виробництво 1 тонни сталі в доменній печі потребує приблизно такої кількості ресурсів: 1370 кг залізняку, 780 кг вугілля, 270 кг вапняку і 125 кг сталевого брухту.

Винахід першої технології масового виробництва сталі в середині 1850-х років приписують Генрі Бессемеру. Сьогодні сталь, як і раніше, виробляється із застосуванням технології, заснованої на безсемерівському процесі, який включає продування повітрям розплавленого чавуну для окислення матеріалу та видалення домішок.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна призвела до руйнування двох третин металургійної промисловості України. Наприклад, 2021 року українські металургійні підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, тоді як 2023 року цей показник скоротився до всього 6 мільйонів тонн. Істотне зниження також спостерігалося у виробництві сталі.

Пендзин також відзначив зниження експорту української металургії, спричинене російським вторгненням.

 "До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 5,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 6 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідьзолото та алюміній.

Також ми писали, що Національний банк України зробив прогноз світових цін нафти та природного газу на найближчі три роки. Зокрема, регулятор очікує зниження вартості блакитного палива.

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