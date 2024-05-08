Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 8 мая 2024 года

Золотые украшения. Фото:

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сегодня мировой интерес к золоту продолжает расти. Инвесторы обращают внимание на этот металл из-за постоянного увеличения его стоимости. Кроме того, золото играет немаловажную роль как инструмент сохранения капитала, защищая сбережения от инфляции и финансовых колебаний. Оно является ключевым резервным активом для правительств и центральных банков и находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Получение кредита под залог золота — простой и быстрый способ получения денег.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

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Интересные факты о золоте

Чистое золото, или золото 999 пробы, имеет высокую пластичность и мягкость, что делает его склонным к деформации, царапинам и потерям формы. Для увеличения прочности обычно прибегают к добавлению других металлов, таких как медь, серебро, палладий и никель. Пропорции прилагаемых металлов определяют пробу золота. Например, золото 585 пробы состоит из 58,5% чистого золота и 41,5% других металлов обычно меди, а золото 750 пробы содержит 75% чистого золота и 25% других металлов.

Нью-Йоркский федеральный резервный банк занимает одно из главных мест среди хранилищ золота по всему миру. В его хранилищах находится около 7000 тонн этого драгоценного металла, что составляет примерно 10% всей официальной золотой резервной базы мира. Это самое большое скопление золота на одном месте. Хранилище золота Нью-Йоркского федерального резервного банка находится на глубине 24 метра под зданием банка.

В организме среднего взрослого человека содержится около 10 мг золота. Приблизительно половина этого количества, около 5 мг, находится в костях, примерно 2 мг – в печени, еще примерно 2 мг – в других органах и тканях, а около 1 мг – в крови.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой человек, достигший совершеннолетия (18 лет), имеет возможность взять ссуду в ломбарде, используя свое золото как залог или продать его. Ломбарды принимают золото по более низкой цене, чем ювелирные магазины. В цену ювелирных изделий включается как стоимость сырья, так и оплата труда мастера-ювелира, создавшего изделие по заказу магазина.

В ломбард можно принести золотые украшения с драгоценными камнями. Однако при оценке учитывается только вес самого золота и общее состояние изделия, а не камни.

Присутствие пробы на ваших изделиях не важно, поскольку при необходимости сотрудники ломбарда проведут проверку пробы на месте. Важно помнить, что если ваше украшение повреждено, оно будет оценено только как лом.

Однако следует отметить, что не все предметы можно сдать в ломбард. Список предметов, которые не примут в ломбарде, включает:

золото и другие металлы в форме самородков, пластин, проволок или деталей;

элементы зубопротезирования;

отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил;

сусальное золото;

ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы;

золото в виде лабораторных деталей и элементов промышленного использования;

ювелирные изделия;

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 903,84 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 895,13 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 874,80 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 957,31 грн/грамм.

375 проба: 1 078,05 грн/грамм.

500 проба: 1 437,40 грн/грамм.

583 проба: 1 676,01 грн/грамм.

585 проба: 1 681,76 грн/грамм.

750 проба: 2 156,10 грн/грамм.

900 проба: 2 587,32 грн/грамм.

916 проба: 2 633,32 грн/грамм.

958 проба: 2 754,06 грн/грамм.

999 проба: 2 871,93 грн/грамм.

999,9 проба: 2 874,51 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 952,5 грн/грамм.

375 проба: 1 131,17 грн/грамм.

500 проба: 1 501,6 грн/грамм.

583 проба: 1 759,43 грн/грамм.

585 проба: 1 762,14 грн/грамм.

750 проба: 2 245,29 грн/грамм.

900 проба: 2 740,8 грн/грамм.

916 проба: 2 753,17 грн/грамм.

958 проба: 2 940,5 грн/грамм.

999 проба: 3 150 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

Также мы писали, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ. В рамках нового, 14 пакета санкций, Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент.