Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 17 ноября 2023 года

Производство алюминия. Фото: Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — один из самых распространенных металлов в мире. Он используется в широком спектре продуктов от автомобилей и самолетов до строительных материалов и упаковки. Однако есть и другая сторона: добыча и производство алюминия требуют значительных энергетических затрат и могут привести к загрязнению окружающей среды. Именно поэтому переработка алюминия является эффективным способом сокращения отходов и хранения ресурсов. Переработанный алюминий обладает теми же свойствами, что и первичный алюминий, и может использоваться для производства новых промышленных изделий без потери качества, а сдача этого металла на переработку позволит заработать достаточно неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в ноябре.

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Интересные факты об алюминии

Хотя алюминий составляет 8% земной коры по весу, на Земле он не встречается в металлической форме. Поскольку алюминий нуждается в сложном процессе очистки, в течение большей части XIX века он считался невероятно редким и даже более редким и ценным, чем серебро или золото.

Пока Наполеон Бонапарт находился во власти, он пытался производить оружие и экипировку для своей армии из алюминия. К сожалению, процесс доведения этого металла оказался слишком дорогим для тех времен, и шлемов было выпущено всего несколько штук. Ходили слухи, что он переплавил их в тарелки и столовые приборы и использовал при каждом приеме пищи.

Поскольку алюминий обладает высокой отражательной способностью, он является идеальным материалом для изготовления телескопических трубок.

Все, что сделано из алюминия, можно повторно переработать — не только консервные банки, но и алюминиевую фольгу, подносы для пищевых продуктов, оконные рамы, автомобильные компоненты. Все можно переплавить и снова использовать для изготовления тех же (или других) продуктов.

Алюминиевые банки на свалке могут разлагаться в течение невероятных 200 лет. Это еще одна причина, почему так важно переделывать алюминиевый лом вместе с остальными металлоломами.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема металлолома

Тарифы на лом алюминия в компаниях, занимающихся приемом вторичного сырья, постоянно изменяются и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла, наличие примесей в металлоломе, а также от общей экономической ситуации в стране.

Среди наиболее ценных форм алюминия следует выделить электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Алюминиевые профили также имеют довольно неплохую стоимость, в то время как за обычную алюминиевую стружку или банки обычно заплатят меньше денег.

Для максимизации выгоды при сдаче алюминия рекомендуется следовать следующим советам:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены.

Очистите алюминиевые изделия от включений древесины, пластика или стекла. Чем чище материал, тем больше вероятность получить за него более высокую цену.

Удалите изоляцию из кабелей и проводов, так как пластиковая или текстильная оболочка не учитываются в весе алюминия на приемных пунктах. Некоторые места могут завышать вес изоляции, потому лучше провести эту процедуру самостоятельно.

Старайтесь устранить следы коррозии из лома, если они есть. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, коррозия или примеси от других материалов могут повлиять на его цену.

Если возможно, рассмотрите вариант накопления алюминиевого лома и его оптовой продажи, поскольку это может принести большую прибыль. Многие приемные пункты предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 35 до 55 грн;

Волынская область — 30 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 30 до 45 грн;

Житомирская область — от 35 до 50 грн;

Закарпатская область — от 25 до 40 грн;

Запорожская область — от 50 до 80 грн;

Ивано—Франковская область — от 20 до 35 грн;

Кировоградская область — от 35 до 40 грн;

Львовская область — от 30 до 45 грн;

Николаевская область — от 25 до 45 грн;

Одесская область — от 45 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 25 до 35 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 20 до 40 грн;

Харьковская область — от 40 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 45 грн;

Черкасская область — от 30 до 40 грн;

Черновицкая область — от 35 до 55 грн;

Черниговская область — от 25 до 35 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуны, меди и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача сплава может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и дорогостоящий металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.