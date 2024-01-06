Цены на алюминий в Украине по состоянию на 6 января 2024 года

Отливка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий, третий по распространенности элемент в земной коре. Он отличается своей легкостью, коррозионной стойкостью, электро- и теплопроводностью, а также пластичностью. Его уникальные свойства делают его идеальным для строительства, авиации, судостроения, электротехники и других отраслей. Нетоксичность и возможность нескончаемой переработки дополняют его популярность в различных отраслях индустрии и быту. Переработка этого металла помогает сохранить природные ресурсы, снизить загрязнение окружающей среды и сэкономить энергию.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине на 6 января 2024 года.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий является хорошим барьером для многих веществ, включая влагу, бактерии, микроорганизмы, свет, кислород и другие газы. Это потому, что алюминий имеет плотную кристаллическую структуру, пропускающую молекулы этих веществ. Поэтому алюминиевая фольга является типичной упаковкой лекарств. Она помогает защитить лекарства от воздействия внешних факторов, что продлевает срок их годности и сохраняет их эффективность.

Алюминий является очень отражающим материалом. Его коэффициент отражения света составляет около 92%, что означает, что он отображает 92 из 100 падающих на него световых лучей. Это делает его идеальным материалом для облицовки телескопов.

Выбросы углекислого газа в алюминиевой промышленности снизились почти на 40% с 1995 г., по данным Международной ассоциации алюминия. Это достигнуто благодаря переходу на возобновляемые источники энергии, улучшению энергоэффективности и увеличению использования вторичного алюминия, что позволяет сократить выбросы и повысить устойчивость отрасли.

Первые самолеты, построенные братьями Райт в 1903 году, были изготовлены из дерева и ткани. Дерево было легким и крепким материалом, а ткань была достаточно крепкой, чтобы выдерживать нагрузку во время полета. Однако с развитием авиации стало ясно, что дерево и ткань не являются идеальными материалами для самолетов. В 1930-х годах алюминиевые сплавы стали использовать в самолетостроении. Сегодня алюминиевые сплавы используются в подавляющем большинстве самолетов. Они используются для изготовления фюзеляжа, крыльев, хвостового оперения и других частей самолета. Алюминий является легким, крепким и устойчивым к коррозии материалом, что делает его идеальным для строительства самолетов.

Производство первичного алюминия является очень энергоемким процессом. Для выплавки 1 тонны алюминия требуется около 15 мегаватт-часов электроэнергии. Для сравнения, для переработки 1 тонны алюминиевого лома требуется около 2 мегаватт-часов электроэнергии. Переработка алюминия позволяет сэкономить до 95% энергии, необходимой для первичного алюминия. Это связано с тем, что для переработки алюминия необходимо плавить руду, а достаточно расплавить уже очищенный металл.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки

Стоимость алюминия при сдаче в пункты приема вторичного сырья зависит от содержания примесей и общего состояния металла. Электротехническая алюминиевая продукция, как провода и кабели, считается наиболее ценной. Также высокую прибыль могут принести алюминиевые профили. Алюминиевая стружка и банки обычно оцениваются ниже.

Для максимизации прибыли от сдачи алюминиевого лома важно обращать внимание на состояние материала, учитывая стандарты качества и внешний вид различных видов алюминия.

Рекомендации по подготовке алюминиевого лома:

Классифицируйте лом по типу и состоянию.

Очистите металлолом от ненужных примесей.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах.

Устраните следы коррозии.

Рассмотрите возможность сдачи металлолома оптом, поскольку это может быть более выгодным.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 30 до 50 грн

Винницкая область — от 30 до 50 грн

Волынская область — от 30 до 50 грн

Днепропетровская область — от 40 до 60 грн

Житомирская область — от 35 до 50 грн

Закарпатская область — от 30 до 40 грн

Запорожская область — от 40 до 60 грн

Ивано—Франковская область — от 20 до 40 грн

Кировоградская область — от 35 до 55 грн

Львовская область — от 30 до 55 грн

Николаевская область — от 35 до 55 грн

Одесская область — от 40 до 60 грн

Полтавская область — от 40 до 60 грн

Ровенская область — от 30 до 50 грн

Сумская область — от 35 до 55 грн

Тернопольская область — от 30 до 50 грн

Харьковская область — от 30 до 50 грн

Хмельницкая область — от 30 до 50 грн

Черкасская область — от 35 до 55 грн

Черновицкая область — от 30 до 50 грн

Черниговская область — от 40 до 60 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и чермета нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.