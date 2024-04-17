Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 16 апреля 2024 года

Переплавка металла. Фото: hii.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, имеющий долгую и богатую историю. Она известна своей долговечностью, красотой и универсальностью. Латунь сыграла значительную роль в развитии человеческой цивилизации. Переработка латуни способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше энергии и материалов для производства новых изделий из этого материала. Сдавая латунь на пункты приема лома, можно заработать дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди и цинка. Ее механические, электрические и химические свойства определяются количеством каждого металла, используемого для его изготовления. Большинство современной латуни содержит 67% меди и 33% цинка, но содержание меди может составлять от 55 до 95%. Содержание цинка варьируется от 5% до 45%.

Добавление небольшого количества олова делает латунь более твердой и крепкой. Кроме того, большая часть современной латуни содержит около 3% свинца, добавленного для повышения обрабатываемости металла и придания ему большей мягкости. Мышьяк к сплаву могут добавлять, чтобы сделать его более стабильным в некоторых средах.

Благодаря своим превосходным акустическим свойствам и пластичности латунь используется для изготовления различных духовых инструментов, включая трубы, тромбоны и флейты. Этот сплав используют для литья оружейных патронов, для изготовления радиаторов, труб и трубопроводов, судовых двигателей и винтов, деталей насосов, часов, электрических клемм. Латунь также используется для создания декоративных предметов и произведений искусства.

Латунь использовалась вместо драгоценных металлов в монетах при экономической нестабильности. Например, во время Второй мировой войны несколько стран выпускали латунные монеты из-за нехватки драгоценных металлов.

Наружная оболочка пули изготовлена из заполняемой порохом латуни, затем пуля вставляется в латунную оболочку. На стрельбище перерабатывают все пустые гильзы, которые перед этим очищают от остатков пороха.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, а особенно в украинской металлургии. Однако он отмечает, что об иностранных инвестициях в восстановление отечественной металлургии можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

По словам эксперта, на послевоенное восстановление украинской металлургической промышленности требуются десятки миллиардов долларов инвестиций.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь, хоть и схожие между собой, имеют значительные отличия: медь является чистым металлом, тогда как латунь является сплавом меди. Это отличие также отражается на их ценах на рынке, где медь стоит дороже латуни.

Есть несколько способов различить медь и латунь. Медь имеет красновато-лиловый или коричневый оттенок, в то время как латунь имеет желтоватый цвет, схожий с золотом. При ударе медь издает глухой, низкий звук, в то время как латунь делает более звонкий звук.

Также можно использовать соляной раствор. Медь реакционнее цинка, присутствующего в латуни. В соляном растворе медь окисляется и может образовывать зеленый или синий налет на поверхности, в то время как латунь остается без изменений. Присутствие цинка в латуни предотвращает это окисление.

Для максимизации стоимости латуни рекомендуется очистить изделия от неметаллических компонентов, отложений и загрязнений. Также полезно провести классификацию латуни по содержанию меди и цинка, а также разделить большие детали на более мелкие для удобства переработки.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 110 до 165 грн;

Винницкая область — от 165 до 175 грн;

Волынская область — от 100 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 155 грн;

Житомирская область — от 120 до 150 грн;

Закарпатская область — от 100 до 155 грн;

Запорожская область — от 140 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;

Кировоградская область — от 100 до 135 грн;

Львовская область — от 120 до 155 грн;

Николаевская область — от 110 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 165 грн;

Полтавская область — от 130 до 160 грн;

Ровенская область — от 110 до 150 грн;

Сумская область – от 100 до 140 грн;

Тернопольская область — от 100 до 130 грн;

Харьковская область — от 120 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 120 до 160 грн;

Черновицкая область — от 100 до 140 грн;

Черниговская область — от 100 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в апреле. Еще мы собрали цены на медь, черный металл и латунь.

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