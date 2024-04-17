Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 16 квітня 2024 року

Переплавлення металу. Фото: hii.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що має довгу та багату історію. Вона відома своєю довговічністю, красою та універсальністю. Латунь відіграла значну роль у розвитку людської цивілізації. Переробка латуні сприяє економії ресурсів, оскільки вимагає менше енергії та матеріалів для виробництва нових виробів з цього матеріалу. Здаючи латунь на пункти приймання брухту, можна заробити додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у квітні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді та цинку. Її механічні, електричні та хімічні властивості визначаються кількістю кожного металу, що використовується для її виготовлення. Більшість сучасної латуні містить 67% міді та 33% цинку, але вміст міді може становити від 55% до 95%. Вміст цинку варіюється від 5% до 45%.

Додавання невеликої кількості олова робить латунь твердішою та міцнішою. Крім того, велика частина сучасної латуні містить близько 3% свинцю, доданого для підвищення оброблюваності металу та надання йому більшої м'якості. Миш'як до сплаву можуть додавати, щоб зробити його більш стабільним у деяких середовищах.

Завдяки своїм чудовим акустичним властивостям і пластичності латунь використовується для виготовлення різних духових інструментів, включаючи труби, тромбони та флейти. Цей сплав використовують для лиття патронів для зброї, для виготовлення радіаторів, труб і трубопроводів, суднових двигунів та гвинтів, деталей насосів, годинників, електричних клем. Латунь також застосовуються для створення декоративних предметів та витворів мистецтва.

Латунь використовувалася замість дорогоцінних металів в монетах за часів економічної нестабільності. Наприклад, під час Другої світової війни кілька країн випускали латунні монети через брак дорогоцінних металів.

Зовнішня оболонка кулі виготовлена із латуні, яка заповнюється порохом, потім снаряд вставляється в латунну оболонку. На стрільбищах перероблюють усі порожні гільзи, які перед цим очищають від залишків пороху.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори зацікавлені у всіх секторах української економіки, а особливо в українській металургії. Проте він зазначає, що про іноземні інвестиції у відновлення вітчизняної металургії можна буде говорити лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

За словами експерта, на післявоєнне відновлення української металургійної промисловості потрібні десятки мільярдів доларів інвестицій.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Мідь і латунь, хоч і схожі між собою, мають значні відмінності: мідь є чистим металом, тоді як латунь є сплавом міді. Ця відмінність також відбивається на їх цінах на ринку, де мідь коштує дорожче за латунь.

Існує кілька способів розрізнити мідь та латунь. Мідь має червонувато-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий колір, схожий із золотом. При ударі мідь видає глухий, низький звук, тоді як латунь робить дзвінкіший звук.

Також можна застосувати соляний розчин. Мідь реакційніша за цинк, що присутній у латуні. У соляному розчині мідь окислюється і може утворювати зелений або синій наліт на поверхні, тоді як латунь залишається без змін. Присутність цинку в латуні запобігає цьому окисленню.

Для максимізації вартості латуні рекомендується очистити вироби від неметалевих компонентів, відкладень та забруднень. Також корисно провести класифікацію латуні за вмістом міді та цинку, а також розділити великі деталі на дрібніші для зручності переробки.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 110 до 165 грн;

Вінницька область — від 165 до 175 грн;

Волинська область — від 100 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 155 грн;

Житомирська область — від 120 до 150 грн;

Закарпатська область — від 100 до 155 грн;

Запорізька область — від 140 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 135 грн;

Львівська область — від 120 до 155 грн;

Миколаївська область — від 110 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 165 грн;

Полтавська область — від 130 до 160 грн;

Рівненська область — від 110 до 150 грн;

Сумська область — від 100 до 140 грн;

Тернопільська область — від 100 до 130 грн;

Харківська область — від 120 до 175 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 120 до 160 грн;

Чернівецька область — від 100 до 140 грн;

Чернігівська область — від 100 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чорний метал та латунь.

Ми також повідомляли, що український уряд планує використовувати штучний інтелект у ключових сферах економіки до 2026 року. Йдеться про схвалення концепції державної цільової науково-технічної програми з використання технологій ШІ.