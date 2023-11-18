Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 18 ноября 2023 года

Переплавка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это прочный сплав меди и цинка с хорошей электро- и теплопроводностью. Его золотистый цвет делает латунь популярным материалом для производства декоративных изделий. Также сплав используется в производстве электротехнических изделий, шестерен, подшипников и ювелирных украшений. Переработка латуни экономит ресурсы, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий из этого сплава. Кроме того, сдавая латунь в пункты приема металлолома, можно зарабатывать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в ноябре.

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Интересные факты о латуни

В зависимости от количества каждого металла в сплаве, латунь можно разделить на два типа — желтую и красную. Желтая латунь состоит примерно из 70% меди, тогда как красная латунь содержит более высокий процент меди, обычно более 85%. Каждый тип имеет свои уникальные свойства, что делает их пригодными к разным задачам. Например, желтые латуни известны своей пластичностью, что делает их идеальными для глубокой вытяжки и формовки; тогда как красные латуни обладают хорошей прочностью и стойкостью к коррозии при повышенных температурах, поэтому они подходят для использования в системах горячего водоснабжения.

Многие ошибочно полагают, что латунь и бронза — это одно и тоже, но на самом деле они разные. Латунь производится из меди и цинка, а бронза в основном состоит из меди и олова, но иногда содержит и другие элементы, такие как алюминий, кремний, фосфор и марганец. Бронза используется в основном для изготовления предметов искусства и декора, а также зеркал, светоотражающих материалов, пружин, электрических разъемов и корабельного оборудования.

Латунь — удачный материал для создания музыкальных инструментов благодаря выдающимся акустическим свойствам, а также высокой плотности и прочности, что обеспечивает отличную передачу звука. Она применяется в изготовлении духовых инструментов, таких как трубы, тромбоны, а также ударные инструменты, включая тарелки и колокола. Латунные струны, используемые в гитарах и скрипках, придают им яркий и звонкий звук.

Лом латуни можно найти повсюду. Проверьте ваш дом, гараж — там точно найдутся старые предметы с латунными деталями. Это могут быть дверные ручки, ключи, детали ламп, инструменты, музыкальные инструменты, украшения и т.д.

Латунь — один из самых универсальных материалов в мире, который используется во всем: от музыкальных инструментов до ювелирных украшений и во многих других областях. Если вы хотите переработать латунь, это может быть отличным способом сократить количество отходов и помочь окружающей среде.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь имеют схожие характеристики, но ключевое отличие между этими двумя материалами состоит в том, что медь является чистым металлом, тогда как латунь — сплав меди с другими металлами. Эта разница сказывается на рыночных ценах, где медь оценивается выше латуни.

Существует несколько способов для различения меди и латуни. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, тогда как латунь имеет желтоватый цвет, напоминающий золото. Звуковой тест также эффективен в различении этих металлов: удар по меди создает глухой, низкий звук, в то время как в латуне звук более звонкий.

Кроме того, соляной раствор поможет распознать эти металлы. Медь является более активным металлом, чем цинк, являющийся основным компонентом латуни. Поэтому медь более склонна к окислению в соляном растворе. Если изделие сделано из меди, то на поверхности изделия появится зеленый или синий налет. Если изделие сделано из латуни, на поверхности изделия не появится никакого налета. Цинк, содержащийся в латуни, препятствует окислению меди.

Для максимизации стоимости при сдаче латуни в пункты приема вторсырья рекомендуется очистить изделия от неметаллических компонентов, накипи и загрязнений. Также целесообразно классифицировать латунь согласно требованиям переработки и, по возможности, разрезать большие детали на более мелкие для облегчения переработки.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 190 грн;

Винницкая область — от 125 до 130 грн;

Волынская область — от 85 до 100 грн;

Днепропетровская область — от 135 до 145 грн;

Житомирская область — от 80 до 90 грн;

Закарпатская область — от 100 до 110 грн;

Запорожская область — от 115 до 170 грн;

Ивано—Франковская область — от 110 до 1160 грн;

Кировоградская область — от 75 до 85 грн;

Львовская область — от 110 до 130 грн;

Николаевская область — от 110 до 150 грн;

Одесская область — от 145 до 170 грн;

Полтавская область — от 140 до 165 грн;

Ровенская область — от 80 до 100 грн;

Сумская область – от 90 до 100 грн;

Тернопольская область — от 80 до 95 грн;

Харьковская область — от 145 до 165 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 150 грн;

Черкасская область — от 80 до 110 грн;

Черновицкая область — от 90 до 100 грн;

Черниговская область — от 120 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.