Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 мая 2024 года

Переплавка металла. Фото: felino.pt

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, который имеет богатую историю, а также выдающуюся прочность, красоту и универсальность. Этот материал оказал значительное влияние на ход развития человеческой цивилизации. Переработка латуни способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий. Также сдача латуни в пункты приема лома может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в мае.

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Интересные факты о латуни

В зависимости от пропорций металлов в сплаве латунь делится на два основных типа: желтую и красную. Желтая латунь содержит примерно 70% меди, в то время как красная латунь содержит более 85% меди. Каждый тип имеет свои характеристики, определяющие их применение. Например, желтая латунь известна своей гибкостью, что делает ее идеальной для формовки и вытяжки, в то время как красная латунь обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии при высоких температурах, что делает ее пригодной для использования в системах горячего водоснабжения.

Латунь — один из самых универсальных материалов в мире, применяемый в разных сферах, начиная от изготовления музыкальных инструментов и заканчивая производством ювелирных украшений. Переработка латуни может эффективно сократить количество отходов и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Часто считается, что латунь и бронза это одно и то же, но на самом деле это разные материалы. Латунь производится из меди и цинка, в то время как бронза в основном состоит из меди и олова, но иногда может содержать и другие элементы, такие как алюминий, кремний, фосфор и марганец. Бронза используется преимущественно для создания объектов искусства и декоративных изделий, а также для зеркал, материалов с высоким коэффициентом отражения света, пружин, электрических разъемов и оборудования для судов.

Лом латуни можно найти везде. Осмотрите свой дом или гараж — вы, вероятно, обнаружите старые предметы с латунными деталями. Среди них могут быть дверные ручки, ключи, светильники, инструменты, музыкальные инструменты, украшения и прочее.

Латунь является отличным выбором для изготовления музыкальных инструментов. Благодаря своим уникальным акустическим свойствам, высокой плотности и прочности она обеспечивает высокое качество звука. Латунь широко используется при производстве духовых инструментов, таких как трубы и тромбоны, а также в ударных инструментах, включая тарелки и колокола. Латунные струны, применяемые в гитарах и скрипках, придают яркости и звонкости.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения среди мощных металлургических производителей остался только завод "АрселорМиттал", расположенный в Кривом Роге. Эксперт добавил, что большинство металлургических предприятий и горнообогатительных комбинатов страны находятся на востоке, поэтому о возобновлении их работы можно будет говорить только после окончания войны и получения гарантий безопасности.

Он также подчеркнул, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в мае

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 110 до 160 грн;

Винницкая область — от 105 до 155 грн;

Волынская область — от 100 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 155 грн;

Житомирская область — от 110 до 150 грн;

Закарпатская область — от 110 до 155 грн;

Запорожская область — от 130 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 100 до 140 грн;

Кировоградская область — от 100 до 140 грн;

Львовская область — от 120 до 160 грн;

Николаевская область — от 110 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 165 грн;

Полтавская область — от 130 до 160 грн;

Ровенская область — от 110 до 150 грн;

Сумская область — от 100 до 140 грн;

Тернопольская область — от 100 до 140 грн;

Харьковская область — от 120 до 165 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 120 до 155 грн;

Черновицкая область — от 100 до 140 грн;

Черниговская область — от 100 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

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