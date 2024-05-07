Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 7 травня 2024 року

Переплавлення металу. Фото: felino.pt

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь є сплавом міді та цинку, який має багату історію, а також видатну міцність, красу та універсальність. Цей матеріал мав значний вплив на перебіг розвитку людської цивілізації. Переробка латуні сприяє економії ресурсів, оскільки потребує менше енергії та матеріалів для створення нових виробів. Також здавання латуні у пункти приймання брухту може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у травні.

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Цікаві факти про латунь

Залежно від пропорцій металів у сплаві, латунь поділяється на два основні типи: жовту та червону. Жовта латунь містить приблизно 70% міді, тоді як червона латунь містить понад 85% міді. Кожен тип має свої характеристики, які визначають їх застосування. Наприклад, жовта латунь відома своєю гнучкістю, що робить її ідеальною для формування та витяжки, у той час, як червона латунь має високу міцність і стійкість до корозії при високих температурах, що робить її придатною для використання в системах гарячого водопостачання.

Латунь — один із найбільш універсальних матеріалів у світі, що застосовується в різних сферах, починаючи від виготовлення музичних інструментів та закінчуючи виробництвом ювелірних прикрас. Переробка латуні може ефективно скоротити кількість відходів та знизити негативний вплив на довкілля.

Часто вважається, що латунь і бронза це те саме, але насправді це різні матеріали. Латунь виробляється з міді та цинку, в той час, як бронза в основному складається з міді та олова, але іноді може містити й інші елементи, такі як алюміній, кремній, фосфор та марганець. Бронза застосовується переважно для створення об'єктів мистецтва та декоративних виробів, а також для дзеркал, матеріалів з високим коефіцієнтом відбиття світла, пружин, електричних роз'ємів та обладнання для суден.

Брухт латуні можна знайти скрізь. Огляньте свій будинок чи гараж – ви, мабуть, виявите старі предмети з латунними деталями. Серед них можуть бути дверні ручки, ключі, освітлювальні прилади, інструменти, музичні інструменти, прикраси та інше.

Латунь є чудовим вибором для виготовлення музичних інструментів. Завдяки своїм унікальним акустичним властивостям, високій щільності та міцності, вона забезпечує високу якість звуку. Латунь широко використовується при виробництві духових інструментів, таких як труби та тромбони, а також в ударних інструментах, включаючи тарілки та дзвони. Латунні струни, що застосовуються в гітарах та скрипках, додають яскравості та дзвінкості звучання.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, в Україні після російського вторгнення, серед потужних металургійних виробників, залишився лише завод "АрселорМіттал", розташований у Кривому Розі. Експерт додав, що більшість металургійних підприємств та гірничозбагачувальних комбінатів країни знаходяться на сході, тому про відновлення їхньої роботи можна буде говорити лише після закінчення війни та отримання гарантій безпеки.

Він також наголосив, що експорт металургійної продукції обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у травні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 110 до 160 грн;

Вінницька область — від 105 до 155 грн;

Волинська область — від 100 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 155 грн;

Житомирська область — від 110 до 150 грн;

Закарпатська область — від 110 до 155 грн;

Запорізька область — від 130 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 100 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 140 грн;

Львівська область — від 120 до 160 грн;

Миколаївська область — від 110 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 165 грн;

Полтавська область — від 130 до 160 грн;

Рівненська область — від 110 до 150 грн;

Сумська область — від 100 до 140 грн;

Тернопільська область — від 100 до 140 грн;

Харківська область — від 120 до 165 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 120 до 155 грн;

Чернівецька область — від 100 до 140 грн;

Чернігівська область — від 100 до 150 грн.

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