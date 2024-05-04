Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 4 мая 2024 года

Отливка металла. Фото: metalurgiamontemar0/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы состоят из сплава железа с углеродом и другими добавками. К этой категории относятся преимущественно стали и чугуны. Они занимают важнейшее место в мировой экономике и широко используются в различных отраслях промышленности, включая строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов помогает сократить объемы отходов и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, сдача старых металлических изделий на переработку может принести дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в мае.

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Интересные факты о железе

Несмотря на огромные запасы железа на нашей планете, они все равно не будут вечными. По оценкам ученых, пригодного для добычи железа на Земле осталось всего-навсего на столетие, если считать в соответствии с нынешними темпами потребления и технологиями. Однако в Солнечной системе был обнаружен астероид, в котором достаточно железа, чтобы обеспечить планетарное потребление в течение очень долгого времени. Он называется 16 Психеей и считается обнаженным железным ядром протопланеты.

Метеориты, называемые сидеритами, состоят примерно на 90–95% из железа. Железа относительно много на Солнце и других звездах, особенно в метеоритах. Одним из ранних примеров обработки железа являются железные бусы возрастом около 5000 лет, найденные в древнеегипетской гробнице. Бусины были сделаны из метеоритов.

Хотя железо более распространено в природе, древние люди предпочитали бронзу. Это продолжалось до тех пор, пока человечество не усовершенствовало процесс переработки железа в сталь. Бронза крепче и долговечнее железа, но сталь даже крепче бронзы.

Железный век ознаменовал эпоху, когда широкое использование железных инструментов изменило наш образ жизни. Железо сделало сельскохозяйственные инструменты достаточно прочными, чтобы прорезать более твердую почву. Благодаря инструментам заниматься сельским хозяйством стало проще и у людей появилось больше свободного времени для создания и открытия новых вещей.

Железо является ключевым компонентом стали, жизненно важной для машиностроения и производства. Сталь — это сплав железа и углерода. 90% всего производимого металла сегодня составляет железо, большая часть которого используется для стали и стальных сплавов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Сумская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5,5 грн.

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