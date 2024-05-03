Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 3 травня 2024 року

Відливання металу. Фото: metalurgiamontemar0/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали складаються зі сплаву заліза з вуглецем та іншими добавками. До цієї категорії належать переважно сталі та чавуни. Вони займають важливе місце у світовій економіці та широко використовуються в різних галузях промисловості, включаючи будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів допомагає скоротити обсяг відходів та зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Крім того, здавання старих металевих виробів на переробку може принести додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у травні.

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Цікаві факти про залізо

Попри надзвичайно великі запаси заліза на нашій планеті, вони все одно не будуть вічними. За оцінками вчених, придатного для видобутку заліза на Землі залишилося всього лише на століття. Якщо рахувати відповідно до нинішніх темпів споживання та технологій. Однак у Сонячній системі було виявлено астероїд, у якому достатньо заліза, щоб забезпечити планетарне споживання протягом дуже довгого часу. Він називається 16 Психея і вважається оголеним залізним ядром протопланети.

Метеорити, які називаються сидеритами, складаються приблизно на 90–95% із заліза. Заліза відносно багато на Сонці та інших зірках, особливо у метеоритах. Одним із ранніх прикладів обробки заліза є залізні намиста віком близько 5000 років, знайдені в давньоєгипетській гробниці. Намистини були зроблені з метеоритів.

Хоча залізо більш поширене у природі, стародавні люди віддавали перевагу бронзі. Це тривало допоки людство не вдосконалило процес перероблення заліза в сталь. Бронза міцніша і довговічніша за залізо, але сталь навіть міцніша за бронзу.

Залізний вік ознаменував епоху, коли широке використання залізних інструментів змінило наш спосіб життя. Залізо зробило сільськогосподарські інструменти досить міцними, щоб прорізати твердіший ґрунт. Завдяки інструментам займатися сільським господарством стало простіше, і у людей з'явилося більше вільного часу для створення та відкриття нових речей.

Залізо є ключовим компонентом сталі, яка є життєво важливою для машинобудування та виробництва. Сталь — це сплав заліза та вуглецю. 90% всього виробленого металу сьогодні становить залізо, більша частина якого використовується для сталі та сталевих сплавів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Сумська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5,5 грн.

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